Dankzij deze ingreep is de Kia PV5 Chassis Cab nog flexibeler

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Omdat de opbouw op een chassis-cabineplatform invloed heeft op de actieradius, biedt Kia de elektrische PV5 Chassis Cab nu ook aan met een zwaarder accupakket. Deze 71,2 kWh-batterij is al leverbaar in de Cargo-versie en maakt meer opbouw mogelijk met behoud van een ruime actieradius.

40 extra paardenkrachten

Tot nu toe moet de PV5 Chassis Cab het nog doen met de 51,5 kWh-accu, met een vermogen van 122 pk. De 71,2 kWh is voorzien van een elektromotor van 163 pk. In de Cargo-uitvoering bedraagt het verschil in actieradius tussen beide accupakketten ruim 100 km, ten gunste van de 71,2 kWh-versie. De daadwerkelijke actieradius voor de Chassis Cabine verschilt vanzelfsprekend per carrosserievariant.

Snelladen via gelijkstroom brengt de batterij volgens Kia in ongeveer een halfuur van 10 naar 80 procent. Met een 11 kW AC-lader duurt laden van 10 naar 100 procent circa 6 uur en 30 minuten.

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Chassis Cab als basis voor allerlei opbouwen

De PV5 Chassis Cab is Kia's elektrische basisvoertuig voor uiteenlopende professionele carrosserieën. Het model is gebaseerd op het modulaire E-GMP.S-platform en kan daardoor worden aangepast aan verschillende werkzaamheden. Kia noemt onder meer open laadbakken, kippers, gesloten laadbakken en koelopbouw als mogelijke toepassingen.

Tot 8 m3 laadruimte met High Box

Afhankelijk van de gekozen opbouw kan een High Box-configuratie tot 8 kuub laadruimte bieden. Kia werkt voor de verschillende carrosserievarianten samen met Europese ombouwpartners. De elektrische bedrijfswagen is minder dan vijf meter lang en heeft een draaicirkel van 5,5 meter. Dat maakt de PV5 volgens Kia geschikt voor werkzaamheden waarbij manoeuvreerbaarheid belangrijk is.

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Prijs Kia PV5 Chassis Cabine 71,2 kWh

Prijzen en de definitieve Nederlandse leveringsplanning voor de 71,2 kWh-versie worden later bekendgemaakt. De PV5 Chassis Cabine met 51,5 kWh is te koop vanaf 31.710 euro. Ter info: bij de PV5 Cargo bedraagt het prijsverschil tussen beide accupakketten 3300 euro.