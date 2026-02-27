Busjes zijn er niet alleen voor werk: ook dit kun je er mee

Nieuws

Busjes zijn er niet alleen om je werkweken in door te brengen. Een dubbele cabine is bijvoorbeeld goed als familieauto in de vrije uren. En wil je het wat vrijheid betreft helemaal goed aanpakken, dan is een ombouw naar camper het ultieme doel. Maar aan welke regels moet je je houden? Wij leggen het uit.

Een busje kopen en omtoveren tot camper. Gaten zagen voor (dak)ramen, tussenschot er tussenuit, draaistoelen maken, betimmeren: je kunt je droom tot werkelijkheid (laten) ombouwen. Maar er zijn wel regels en eisen om rekening meer te houden.

Camper omgebouwd? Naar RDW

Het eindstation van elke ombouw is de RDW. Hier wordt jouw bouwsel onder de loep gelegd. Is alles stevig genoeg, is het woonmobiel veilig genoeg om de weg mee op te gaan en bovenal: is het een camper voor de wet. Daarom de vraag: wat zijn de eisen en waar moet je op letten?

Wanneer is een bestelwagen officieel een camper?

Voor registratie als kampeerauto stelt de RDW vaste inrichtingseisen. De bestelwagen moet onder meer beschikken over:

Slaapgelegenheid (mag gemaakt worden van de zitplaatsen)

Kooktoestel

Tafel (mag uitneembaar zijn)

Zitplaatsen

Opbergruimte

De inrichting moet permanent bevestigd zijn aan de carrosserie. Losse modules of uitneembare keukens voldoen doorgaans niet aan de eisen voor herkeuring van N1 (bedrijfswagen) naar M1 (kampeerauto).

RDW-camperkeuring: procedure en aandachtspunten

Na de ombouw moet het voertuig op bezoek bij een RDW-keuringsstation voor een wijziging van de voertuigcategorie. Je mag (via de kortste weg) zelf rijden, mits de camper-to-be in Nederland is verzekerd. Zo niet, kies dan voor dan vervoer op een aanhanger of auto-ambulance.

Tijdens de keuring controleert de RDW onder andere bovenstaande en nog veel meer inrichtings- en technische eisen. Zijn er draaistoelen, een extra zitplaats of andere gordelbevestigingspunten bevestigd, dan is er vaak een duurdere extra keuring nodig. Ook moeten elektrisch apparaten aan de zogenaamde ECE-R10 goedkeuring (zie specificaties van bijvoorbeeld omvormer, koelkast of zonnepaneel) voldoen als ze onderweg ingeschakeld kunnen worden.

Veelgemaakte fouten bij camperombouw

In de praktijk worden vaste onderdelen soms onvoldoende verankerd of ontbreekt ventilatie bij gasinstallaties. Ook overschrijding van het maximaal toegestane massa (MTM) komt regelmatig voor.

Belastingdienst heeft ook campereisen

Omdat je met een camper minder motorrijtuigenbelasting betaalt, het zogenaamde halftarief (sinds 1 januari 2026, eerder kwarttarief), verwacht ook de Belastingdienst het een en ander, zoals:

Minimaal 2 zit- en slaapplaatsen

Minimaal 2 afsluitbare opbergfaciliteiten

Een keukenblok van minimaal 60 cm hoog, voorzien van spoelbak, kraan, stromend water en afvoer

Een interieurhoogte van minimaal 170 cm over een lengte van twee meter

Een interieurbreedte van minimaal 90 cm

De Belastingeisen zijn op sommige onderdelen heel specifiek, zoals de afmetingen van een tweepersoonsbed of die van twee eenpersoons bedden. Ook een lagere hoogte is mogelijk, mits er een hefdak is. Ook zijn er veel uitzondering, zoals voor een Volkswagen Transporter van vóór 1994.

Voorkom teleurstelling bij ombouw naar camper

Wie een bestelwagen wil ombouwen tot camper, doet er verstandig aan vooraf de officiële eisen van RDW en Belastingdienst te raadplegen. Twijfel je, neem dan vooral een professionele camperombouwer in handen om teleurstellingen en eindeloos aangepast te voorkomen.