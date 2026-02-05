Waar staat GVW voor bij bestelwagens en waarom is het belangrijk?

Nieuws

Wie op zoek is naar een bestelwagen komt al snel de afkorting GVW tegen. Maar waar staat GVW voor? En waarom is het van groot belang voor een bestelwagen? Wij leggen het uit.

Wat betekent GVW?

GVW staat voor Gross Vehicle Weight. In goed Nederlands hebben we het over Maximum Toegestane Massa (MTM), maar in de meeste technische specificaties wordt de Engelse afkorting GVW gebruikt. Zoals uit de Nederlandse omschrijving al blijkt gaat GVW (of MTM) over het maximaal toegestane gewicht van de bestelwagen. Dat is dus inclusief voertuig, alle inzittenden, brandstof, lading en eventuele accessoires. Deze waarde wordt door de fabrikant vastgesteld en staat vermeld op het kentekenbewijs.

Waarom is GVW belangrijk bij bestelwagens?

Het GVW bepaalt hoeveel je veilig en wettelijk mag vervoeren. Ga je over het GVW heen, dan riskeer je een biete, variërend van 300 tot 1000 euro, afhankelijk van de ernst van de overschrijding.

Maar dat niet alleen; je stelt je bus ook bloot aan extra slijtage en de rijveiligheid kan eveneens in het geding komen. Sowieso worden de remwegen langer en in bepaalde omstandigheden kan de bus slecht handelbaar worden. Om die reden riskeer je met een overschrijding van het GVW problemen met de verzekering of aansprakelijkheid bij schade.

Maar er is meer. Zo volstaat voor bestelwagens met een GVW tot 3.500 kilogram rijbewijs B. Is het GVW hoger, dan is vaak een rijbewijs C of C1 vereist en gelden er andere regels. Zo moet je vaak een tachograaf hebben, heb je je te houden aan rij- en rusttijden en krijg je vaker een tolheffing voor de kiezen. Dat zijn allemaal zaken die besproken worden wanneer je je C of C1-rijbewijs gaat halen.

GVW en laadvermogen: wat is het verschil?

Het laadvermogen is overigens iets heel anders dan het GVW. Laadvermogen is het gewicht dat je daadwerkelijk mag laden. Het laadvermogen bereken je door het leeggewicht van de bestelwagen af te trekken van het GVW. Een hoog GVW betekent dus niet automatisch een hoog laadvermogen. Neem bijvoorbeeld elektrische bestelwagens: die hebben doorgaans een hoger GVW dan dieselbussen, maar hebben vaak een lager laadvermogen. Dat het laadvermogen deels wordt opgeslokt door het zware accupakket.

GVW als factor bij aankoop

Bij het kiezen van een bestelwagen is het GVW cruciaal. Denk daarom vooraf na over je gebruik, lading en toekomstige inzet. Een te laag GVW beperkt je flexibiliteit, terwijl een te hoog GVW kan leiden tot extra kosten en verplichtingen, zoals een C of C1-rijbewijs en tachograafplicht.