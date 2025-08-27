Zware e-bus rijden met je B-rijbewijs: de regels

Nieuws

Een elektrische bus is gemiddeld zwaarder dan een diesel. Dat betekent dat het laadvermogen bij een bus tot 3,5 ton beperkter is. Wil je toch meer vervoeren, kies je voor een versie tot 4,25 ton. Maar mag je die wel met je B-rijbewijs besturen?

Ja. Sinds 1 juli 2025 is het toegestaan om met je B-rijbewijs zwaardere elektrisch aangedreven bestelwagens te besturen. Dan gaat het om bussen tot 4250 kg (4,25 ton). Maar dat gaat niet zomaar. Er zijn beperkende maatregelen en het vraagt iets van de chauffeur. Die mag even terug naar de schoolbanken.

Veiligheidscursus niet verplicht

Mág. Want in tegenstelling tot wat er veel geschreven wordt, is een aanvullende veiligheidscursus niet verplicht. Dit lezen we op de website van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Het is echter wel aan te raden. Je rijdt immers officieel met een vrachtwagen waarvoor je normaal gesproken het C-rijbewijs nodig hebt.

Alleen al het extra gewicht van het zware accupakket heeft invloed op het rijgedrag: het remt en stuurt echt anders. Dit onder begeleiding ervaren, maakt het rijden veiliger. Ook worden tijdens de cursus specifieke vrachtwagenregels behandeld waar je in een 4,25 ton bus ook mee te maken krijgt.

Voorheen moest je in een zware bus een tachograaf hebben. Dat is in de nieuwe regeling niet meer nodig. Wel wordt de actieradius beperkt tot maximaal 100 km rondom de vestigingsplaats. Ook moeten de werktijden van de chauffeur worden geregistreerd omdat het hier om zwaarder vrachtverkeer gaat.

Alle regels op een rijtje

De regeling geldt automatisch voor bestuurders die voldoen aan de volgende voorwaarden: