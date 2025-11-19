Waarom ondernemers graag de volle mep betalen voor deze halve Kia-bus

Nieuws

Hoewel de Kia PV5 bestelwagen pas eind dit jaar in de showroom staat, blijft het merk maar modelvarianten uitspuwen. Op de Solutrans-beurs in Lyon troffen we de chassis-cabine aan. Welke opbouw de klant ook wil: de PV5 chassis-cabine is er klaar voor.

Elektrische basis voor elke opbouw

Van de Kia PV5 zagen we al een gesloten bestelwagen, designstudies en versies voor personenvervoer. Met de PV5 chassis-cabine laat Kia de keuze aan de klant.

Hiervoor werk Kia samen met gerenommeerde conversiepartners zoals Van den Born en Smartbox. Zij leveren onder meer een open laadbak, kipper, veegvuilopbouw en een ultralichte gesloten laadbak die geschikt is voor stadsdistributie en last-mile-transport. Het laadvolume kan hierbij oplopen tot meer dan 8 kubieke meter. Wie specifieke wensen heeft, kan rekenen op talloze maatwerkoplossingen.

Sterk skateboardplatform

Net als de andere PV5-modellen staat de chassis-cabine op het ‘E-GMP.S’-skateboardplatform. Dit betekent vlakke chassisbalken, zoals een skateboard, waarop eenvoudig talloze opbouwvormen een plek kunnen krijgen.

Long range volgt later

De chassis-cabine wordt aangedreven door een elektromotor van 121 pk en 250 Nm koppel, gekoppeld aan een 51,5 kWh-batterij. Snelladen van 10 naar 80 procent kan in circa 30 minuten dankzij de 150 kW snellader. Later volgt de long range versie met 71,2 kWh-accu en een krachtiger 164 pk-motor.

De actieradius is nog niet bekend. Dit hangt namelijk sterk samen met de vorm en het gewicht van de gekozen opbouw. Ter vergelijk: de gesloten bestelwagen met de 51,5 kWh-accu haalt bijna 300 km, long range-variant is goed voor een bereik van ruim 400 km.

Kia levert de chassis-cabine als Essential en Plus. Beide zijn standaard voorzien van onder meer een 12,9-inch infotainmentsysteem met navigatie, led-koplampen, automatische klimaatregeling, moderne veiligheidsassistenten en Vehicle-to-Load-functionaliteit. De Plus voegt daar onder andere stoel- en stuurverwarming en extra verstelopties aan toe.

Prijs van de Kia PV5 chassis-cabine (2026)

De prijzen starten bij 31.710 euro, exclusief btw. Dat is meer dan je op dit moment moet neertellen voor de PV5 Cargo (tijdelijk 31.120 euro), de gesloten bestelwagen. Maar ja, die kun je maar in beperkte mate aanpassen. Vandaar dat de meeste ondernemers graag die 600 euro voor de chassis-cabine zullen neertellen. De Kia PV5 chassis-cabine wordt vanaf februari 2026 bij de Nederlandse dealers verwacht en krijgt Kia’s bekende 7-jarige fabrieksgarantie mee.