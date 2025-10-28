Wereldrecord: zo ver kwam de Kia PV5 Cargo op één acculading

Nieuws

Elektrische bestelwagens hebben steeds riantere actieradiussen. Maar hoe zit dat als je je wagen heb volgeladen? Blijft er dan nog iets over van zo'n actieradius? De nieuwe elektrische Kia PV5 Cargo laat zien van wel en zet er zelfs een officieel Guinness World Record mee op zijn naam: 693,38 kilometer op één acculading.

Kia PV5 (2025) gooit knuppel in hoenderhok

Een actieradius van meer dan 400 kilometer raakt al redelijk ingeburgerd in de bestelwagenwereld. maar nieuwkomer Kia gooit meteen de knuppel in het hoenderhok. De Kia PV5 Cargo staat eind dit jaar pas in de showroom, maar daagt zijn concurrenten nu al stevig uit: hij wist met volle belading maar liefst 693,38 kilometer af te leggen op één acculading.

Recordrit onder realistische omstandigheden

De recordrit vond plaats op 30 september 2025, op de openbare weg ten noorden van Frankfurt. De PV5 Cargo, met het zwaarste 71,2 kW accupakket, reed twaalf keer een route van 58,2 kilometer door stad en buitengebied, inclusief rotondes, verkeerslichten en hoogteverschillen tot 370 meter. En dat alles met het maximaal toegestane laadgewicht aan boord.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

Guinness World Record

Er zal vast veel koffie doorheen zijn gegaan, want de testrit duurde in totaal 22 uur en 30 minuten. Om het record officieel vast te leggen, werd er streng gecontroleerd door TÜV Hessen en meetinstituut Buck Vermessung. De batterij was voor vertrek volledig opgeladen en verzegeld tot de rit was voltooid. Dankzij gps-tracking en camerabeelden werd elk detail vastgelegd. Door deze aanpak is de rit eveneens opgenomen in de boeken van Guinness World Records.

100 kilogram is 1,5 procent minder actieradius

Dit record laat zien wat er mogelijk is met de nieuwste generatie elektrische bedrijfswagens. Handig om te weten: volgens Kia leidt een extra laadgewicht van 100 kilo slechts tot 1,5 procent minder actieradius.

Prijs van de Kia PV5 Cargo (2025)

De PV5 Cargo is de eerste van Kia’s nieuwe Platform Beyond Vehicle (PBV)-lijn. De bestelwagen biedt tot 4,4 m³ laadruimte en een laadvermogen van 790 kilo. Er komen in eerste instantie twee accupakketten beschikbaar: 51,5 kWh en 71,2 kWh. Later volgt nog een lichter 43,3 kWh-accupakket. Prijzen van de PV5 Cargo beginnen bij 31.120 euro, ex. btw en bpm.