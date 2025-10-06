Prijspakker Kia PV5 Cargo tijdelijk goedkoper

Nieuws

De Kia PV5 Cargo heeft z'n eerste prijs te pakken. Hij is uitgeroepen tot ‘Belofte van het Jaar 2026’. Een mooie bijvangst in de verkiezing Bestelauto van het Jaar, georganiseerd door Automotive Magazine.

Hoewel de bus nog op de markt moet komen, was de jury al te spreken over zijn praktische instelling en lage kilometerkosten. Daarmee lijkt de Kia PV5 veel in zich te hebben om een allemansvriend te worden.

Kia PV5: ideaal voor zzp'ers

De vakjury – bestaande uit leasemaatschappijen, grote bedrijven en vakjournalisten – heeft de Kia PV5 al aardig onder de loep kunnen nemen. De juryleden zien de bus als een gamechanger voor de elektrische bestelautomarkt.

Vooral de praktische modulaire opbouw, waardoor de bus snel op maat gemaakt kan worden, krijgt punten. De jury vindt dan ook dat Kia goed heeft geluisterd naar de wensen van Nederlandse klanten. Juist daarom zou de PV5 ideaal zijn voor zzp’ers die hun bus willen afstemmen op hun specifieke werkzaamheden.

Eerste modulaire Kia-bus

De PV5 is de eerste modulaire bestelwagen van Kia, gebaseerd op het Platform Beyond Vehicle (PBV): een basis voor elektrische bedrijfswagens waarop eenvoudig veel verschillende versies gebouwd kunnen worden. Waaronder in de toekomst de grotere PV9.

Prijs Kia PV5 (2025)

De serieproductie van de PV5 is inmiddels gestart. De eerste exemplaren worden eind 2025 bij de dealers verwacht. Bestellen kan wel al: de vanafprijs is op dit moment 31.120 euro, exclusief btw en bpm. Deze actieprijs is geldig tot 31 oktober 2025. Waarschijnlijk keert daarna de originele vanafprijs terug: 32.370 euro.