Eindelijk weer eens een prijs voor het geplaagde Nissan

Nieuws

De Nissan Interstar-e is tijdens de AM Driving Business Awards bekroond tot Bestelauto van het Jaar 2026. Hiermee volgt hij de Renault Master E-Tech op, de titelhouder van 2025. Bijzonder puntje: de Interstar-e is een volle neef van de Master E-tech. Ook een derde Master-kloon, die van Renault Trucks, gooide dit jaar hoge ogen en werd tweede.

Prima product

Renault heeft met de Master E-Tech een prima product in huis, zo blijkt. Dit jaar mocht hij niet meedoen omdat hij al Bestelauto van het Jaar 2025 is. Zijn kloon-neven wel: de Nissan Interstar-e en de E-Tech Master van Renault Trucks, de versie met de rode streep in de grille.

Bijzonder is dat de Interstar-e met name hoog scoorde op de lage tco (total costs of ownership, de kosten om de bus te rijden en rijdend te houden). Daarmee is de Interstar-e financieel aantrekkelijker dan de concurrentie. Voor zelfstandig ondernemers, die elke euro willen omdraaien, kan dit verschil in de praktijk flink doorwerken.

Meest rationele keuze voor zzp´ers

Die lage TCO heeft zo'n beetje de winst opgeleverd. De volledig elektrische bedrijfswagen scoorde bovendien goed tot zeer goed op functionaliteit, rijeigenschappen en duurzaamheid. Maar op het gebied van importeur/dealerschap laat de Nissan-organisatie nog wat steken vallen voor landelijk opererende fleetowners, zo zegt de vakjury. Voor zzp´ers is de bus volgens diezelfde jury echter de meest rationele keuze.

Lage kosten, hoge inzetbaarheid

De elektrische bestelwagen is leverbaar in meerdere uitvoeringen, waaronder een gesloten bestelbus, chassis/cabine en platform. Met een laadvolume tot 13 kuub en een laadvermogen van bijna 1700 kilo is hij geschikt voor uiteenlopende klussen. Bovendien mag de Bestelwagen van het Jaar 2026 een geremde aanhanger tot 2000 kilo trekken.

Tot 460 kilometer actieradius

De grote Interstar-e is verkrijgbaar met twee accupakketten:

87 kWh met een actieradius tot 460 kilometer (WLTP).

40 kWh met circa 200 kilometer rijbereik, ideaal voor stadsritten.

Prijs van de Nissan Interstar-e (2025)

De Nissan Interstar-e is leverbaar vanaf 44.900 euro, exclusief btw, inclusief garantie van 5 jaar of 160.000 km. Voor de batterij is dit zelfs 8 jaar of 160.000 km.