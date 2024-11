Nissan Interstar-e (2025): duizend euro goedkopere broer van Renault Master

Nieuws

Dat Nissan en Renault de lakens delen is geen geheim. Zo kan het dus komen dat de nieuwe grote elektrische bus van het Japanse merk, de Nissan Interstar-e (2025), gelijkenis vertoont met de Renault Master E-Tech. En dat voor duizend euro minder.

Dit is de prijs van de Nissan Interstar-e (2025)

De gedetailleerde prijslijst van de Nissan Interstar-e is nog niet bekend, de vanafprijs al wel: 44.900 euro. Tegen 45.900 euro voor de Master E-Tech. Of de elektrische Interstar het met een mindere uitrusting moet doen dan zijn Franse broer valt nog te bezien.

We hebben de plaatjes afgespeurd met een vergrootglas, maar op een gewijzigd front en interieurdetails na, is het moeilijk om de verschillen te ontdekken. Op aangepaste grille na.

Wat is de actieradius van de Interstar-e?

De technische details, zoals de keuze uit een 40 kWh of een 87 kWh-long range-accu met een officiële actieradius van 460 kilometer, maken de Japans-Franse broederschap eveneens duidelijk. De grote batterij kan overigens met 130 kW snelladen en tankt in 30 minuten 252 kilometer bij. Zaken die ook opgaan voor de Master E-Tech.

Zoveel kilo mag de Nissan Interstar-e maximaal vervoeren

De laadruimte van de Interstar-e heeft een lengte van 3855 mm. De totale inhoud bedraagt maximaal dertien kubieke meter voor de L3H2. De kleinere L2H2 biedt alsnog een riante inhoud van bijna elf kubieke meter. Goed om maximaal 1925 kilogram aan spullen in te laden. Is dat nog niet genoeg? Dan mag er een aanhanger achter tot zo’n 2000 kilogram.

Het interieur is op wat accenten na gelijk aan dat van de Master en dat betekent dat het geen straf is om te rijden in de Nissan. Of het ook daadwerkelijk dezelfde stoelen zijn, weten we natuurlijk pas na een testrit, maar de knoppen, displays, bergruimtes etc. zijn sowieso bekende kost.



Ja, je kunt SEBA-subsidie aanvragen voor de Interstar-e

Een echte test volgt als de Nissan Interstar-e voet op Nederlandse bodem zet. Wanneer dat is, is nog niet helemaal duidelijk. Maar hij is wel al te bestellen, dus kopers kunnen nog gebruikmaken van de SEBA-subsidie. Mits het contract voor 31 december 2024 is getekend. Alle genoemde prijzen in dit artikel ondervinden vanzelfsprekend geen hinder van bpm: elektrische bestelwagens blijven in 2025 bpm-vrij.