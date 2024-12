Test Renault Master E-Tech (2024): is de dieselmotor verleden tijd?

Nieuws

Na het testen van de elektrische Renault Master E-Tech 140 pk Long Range blijft één vraag hangen: is de dieselmotor verleden tijd? Ontdek in deze uitgebreide test alles over de prestaties, voordelen en nadelen van deze elektrische bestelwagen.

Wat valt op aan de Renault Master E-Tech (2024)?

De opvallende grille trekt direct de aandacht. Deze lijkt massief, maar is aerodynamisch geoptimaliseerd in een windtunnel. Dankzij slimme luchtdoorvoeropeningen en ronde vormen heeft deze bestelwagen een van de laagste Cw-waardes in zijn segment. Het resultaat? Een indrukwekkende 27% lagere luchtweerstand dan eerdere modellen.

Ondanks de focus op aerodynamica blijft de Master E-Tech een echte krachtpatser. De geteste versie L2H2 T35 heeft een maximaal laadgewicht van 3,5 ton en een grote accu van 87 kWh. Dit levert een theoretische actieradius van 408 kilometer op. Onder winterse omstandigheden gaf de boordcomputer een realistischere 352 kilometer aan. Een uitstekende prestatie voor een bestelwagen met een leeggewicht van 2278 kilo.



Wat is er goed aan de Renault Master E-Tech (2024)?

De elektrische aandrijving maakt deze bus extreem stil, met slechts wat wind- en bandengeluiden in de cabine. Voor intensieve gebruikers biedt dit een groot voordeel ten opzichte van diesel. Slimme functies zoals remkrachtaanpassing op basis van belading en een stabiliteitssysteem dat windvlagen compenseert, zorgen voor een comfortabele rijervaring, zelfs onder uitdagende omstandigheden zoals een stormachtig ritje in de Aalsmeerse polders.

Daarnaast maken praktische functies zoals verstelbare stoelen, een achteruitrijcamera, Android Auto en Apple CarPlay, en waarschuwingssignalen voor obstakels aan de voor-, achter- én zijkant het rijden ontspannen en veilig.

Het stroompedaal reageert snel, behalve in de eco-modus, die de actieradius maximaliseert. De regeneratieve remfunctie biedt extra kilometers, met name in stadsverkeer, en maakt het rijden soepeler.



Wat kan beter aan de Renault Master E-Tech (2024)?

Het gemiddelde verbruik tijdens de test bedroeg 28,1 kWh per 100 kilometer, deels beïnvloed door koude en winderige omstandigheden (2 kWh/100km volgens de boordcomputer). Zou je op deze manier een volle accu van 87 kWh leegrijden, dan kom je 310 kilometer ver.

Door het zware accupakket is het maximale laadvermogen beperkt tot 1122 kilo, ongeveer 250 kilo minder dan de dieselvariant. Ook het trekgewicht is met 1500 kilo duizend kilo lager dan bij de dieselversie.

Niet verkeerd, maar het kan doorslaggevend zijn in de keuze diesel of elektrisch als je weinig te maken hebt met zero-emissiezones. Aan de andere kant: voor een elektrische 3,5 tons bus zijn genoemde gewichten zeer indrukwekkend.

Wat is de prijs van de Renault Master E-Tech (2024)?

De Renault Master E-Tech is verkrijgbaar vanaf 45.900 euro voor de L2H2 met 130 pk en een 40 kWh-accupakket. De geteste versie, met een 87 kWh-accu en 140 pk, kost minimaal 50.900 euro.

Wat vind ik van de Renault Master E-Tech (2024)?

De elektrische aandrijving biedt een stille en comfortabele rijervaring, vrij van de typische dieselgeluiden en trillingen. De ergonomie is uitstekend, van stoel tot bediening. Veel opbergvakjes en bakjes zijn prettig. Met een actieradius van 300 tot 400 kilometer en een snellaadtijd van slechts 40 minuten, is dit een serieuze concurrent voor diesel. Het lagere laadvermogen blijft een aandachtspunt, maar voor veel toepassingen is de Master E-Tech een overtuigende keuze.