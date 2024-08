Test Renault Master (2024): is dit de meest comfortabele bedrijfswagen ooit?

Nieuws

Bij de introductie in Bordeaux was het al een van de belangrijkste onderwerpen: het design van de nieuwe Renault Master (2024) en dan met name de aerodynamica. Dat daar geen woord teveel aan was besteed, blijkt na een weekje testrijden met de Franse handyman.

De test-Master is een mastodont. De uitvoering L2H2 staat in dit geval voor een lengte van 5685 millimeter en een hoogte van 2500 mm. Met de spiegels uitgeklapt moet een straatje breder zijn dan 2466 mm. Een flinke auto en qua verkrijgbare afmetingen de tussenmaat.

Renault Master (2024): keuze uit diesel en elektrisch

Ook de 150 pk sterke Blue dCi-dieselmotor is een tussenmaat. De twee andere keuzes zijn 130 of 170 pk. Binnenkort completeert de elektrische Master E-tech het aanbod, met keuze uit twee accucapaciteiten en een maximale actieradius van 460 kilometer (WLTP).

Achterin heeft de L2H2 bijna 11 kubieke meter pakplek. De laadvloerlengte is bij de L2, ten opzichte van zijn voorganger, met 100 mm gegroeid naar 3083 mm. De volle laadbreedte bedraagt 1765 mm. Tussen de wielkasten is het een beetje dringen met 1380 mm, maar nog altijd ruim genoeg voor een europallet (800x1200 mm). Ook de 40 mm bredere zijschuifdeur slikt met gemak een europallet. Over de ver open te klappen achterdeuren hoeven we het niet te hebben, die bieden alle ruimte. Maximaal kan er voor 1551 kilogram aan lading worden toegevoegd aan de 3,5 tons bus.

Weinig windgeruis: Aerovan-design doet zijn werk

Bij het nieuwe design is van alles gedaan om de luchtweerstandcoëfficiënt zo laag mogelijk te krijgen. En dat is gelukt: de designers wisten er twintig procent van af te snoepen, onder andere door de hoeken achter iets af te ronden, de carrosserie in zijn geheel meer druppelvormig te maken (de ideale lijn), de spiegels beter te stroomlijnen, de motorkap in te korten, luchtgeleiders in de grille te verwerken en de voorruit iets platter te leggen. Goed voor een lager brandstofverbruik. Het Aerovan-design heet dat in Renault-termen.

Dat de ‘Aerovan’ beter scoort in verbruik - wij kwamen uit op zo’n 1 op 12 - is mooi meegenomen voor de eigenaar. Voor de rijder betekent het dat er minder windgeruis hoorbaar is. Omdat de diesel zijn werk behoorlijk stil doet, is het erg rustig aan boord. Om zen van te worden. De radio kan op zacht, een gesprek is gemakkelijk te voeren.

Nog zenner dankzij logische bediening

Nog zenner word je van de logisch ingedeelde bediening. Het centrale touchscreen geeft toegang tot audio, telefoon, navigatie – eventueel via Android Auto of Apple Carplay – en voertuiginstellingen. Waaronder alle veiligheidssystemen, van verkeersbordherkenning tot rijstrookassistentie, van snelheidswaarschuwingen tot vermoeidheidsherkenning. Veel piepjes om gek van te worden, maar met een knop op het dashboard zijn die elke rit snel uit te schakelen. Opnieuw: om zen van te worden.

Overigens kan het touchscreen worden ingericht voor allerlei bijzondere functies. Zoals de bediening van accessoires (bijvoorbeeld zwaailichten), een internetbrowser, Google Assistant voor spraakbediening, over-the-air updates, wagenparkbeheer, onderhoudsinformatie etc.

Genoeg opbergplekken

De bestuurdersstoel is goed in te stellen en zit erg prettig, ook op de langere stukken. De twee bijrijderszittingen zijn wat Spartaanser, maar voldoen. De middelste zitting is tot bureau – met opbergplek voor laptop – om te bouwen en onder de bank is extra opbergruimte. Iets waar het toch al niet aan ontbreekt middels allerlei aflegplekken, vakje en bakjes.

Alleen de telefoonhouder, inclusief draadloos opladen, is wat onhandig geplaatst. Het is een donker nisje in het dashboard waar je je telefoon snel vergeet als je uitstapt. Oh ja, vraag je bijrijder geen al te grote milkshake of cola te pakken, want staat deze in de bekerhouder rechts, dan blokkeert hij een deel van de buitenspiegel.

De Renault Master Blue dCi150 imponeert

Rijden met de Blue dCi150 is best een feestje. De motor reageert krachtig op het gaspedaal en schiet lekker weg. Het voelt als een overdaad wanneer er niks achterin ligt, wat maakt dat er genoeg kracht overblijft met volle belading. Wat vooral opvalt is dat de Master heel direct en precies stuurt en ook leeg stevig op de weg ligt. Alleen op dwarse oneffenheden, zoals de richel bij bruggen, reageert hij een beetje springerig.

Prijs Renault Master (2024) L2H2

Al met al een prima ontmoeting met de jongste toevoeging aan het bestelwagenprogramma van Renault. De Master Blue dCi 150 L2H2 kost 37.800 euro, exclusief btw en bpm. Na 1 januari 2025, wanneer de bpm-vrijstelling komt te vervallen, komt er nog zo’n 14.500 euro aan bpm bij.