Renault Master (2024) heeft maling aan zijwind en kijkt dwars door staal heen

Bedrijfswagens worden steeds slimmer en veiliger, zo noteerden wij tijdens een rijtest met de Renault Master (2024). Wij zetten 5 hulpjes in de schijnwerpers die bij het rijden opvielen.

Rijassistentiesystemen zijn veelal verplicht aanwezig in bedrijfswagens, net zoals bij personenauto's. Denk aan dode hoek-detectie, rijbaanassistentie om tussen de lijnen te blijven rijden, parkeerhulp voor en achter, tractiecontrole, stabiliteitscontrole en ga zo maar even door. Maar soms kom je bijzondere hulpjes tegen die best even benoemd mogen worden.

1. Geen last van zijwind

Het stabilisatiesysteem van de Renault Master voelt wanneer er een sterke zijwind staat en de rijsnelheid boven de 70 km/h uitkomt. Dreig je door een windvlaag, of een hard rijdende inhaler, uit koers te raken dan houdt het systeem je op de juiste weg.

2. Slim rempedaal

Of de laadruimte helemaal volgepropt zit of helemaal leeg is, het remsysteem van de Renault Master geeft altijd dezelfde vertragingskracht. Met andere woorden: je hoeft niet harder te remmen wanneer je bus zwaarder beladen is.

3. Sneeuw of zand, het maakt de Renault Master 2024 niks uit

Wil je wegrijden op losse of gladde ondergrond, zoals sneeuw, modder of zand, dan verdeelt een stabiliteitssysteem het beschikbare vermogen zodanig over de wielen dat er altijd optimale grip is. Dit werkt bij snelheden tot 50 km/h.

4. Door de lading heen achteruitkijken

Echt fijn en gelukkig steeds vaker op de optielijst bij alle merken: de rearview assistent, oftewel de elektronische achteruitkijkspiegel. Ze zijn al langer leverbaar in personenwagens en grote vrachtwagens, maar in een gesloten bestelwagen biedt het extra veel gebruiksgemak: je kunt immers niet door het metaal of de lading heen kijken. En alleen vertrouwen op je buitenspiegels is soms net niet fijn. De elektronische binnenspiegel maakt gebruik van een camera achter op de bus en laat je duidelijk zien wat er achter je gebeurt. Bijna een no-brainer voor kilometervreters in busjes.

5. Voetgangers en fietsers zien voordat je ze ziet

Ook zo´n systeem in opkomst bij bedrijfswagens: de fiets- en voetgangersassistent. Die gaat piepen bij het risico van een aanrijding met een fietser of voetganger die de bus nadert aan voor- of zijkant. Rem je zelf niet snel genoeg, dan doet de bus het voor je. Erg fijn, zeker in de bebouwde kom, omdat je in een bus weinig zicht rondom hebt.

Zijn deze veiligheidssystemen altijd standaard?

Nee, het is altijd afhankelijk van de gekozen uitvoering. En er valt nogal wat te kiezen in bedrijfswagenland: alleen al voor de Renailt Master zijn er af fabriek zo’n veertig carrosseriemogelijkheden. Check dus vooral de optielijst bij de Renault Master van jouw keuze.