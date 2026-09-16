Kia PV7 gaat een nieuwe trend zetten

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Op de IAA Transportation 2026 in Hannover presenteerde Kia de PV7, de grote broer van de PV5. Eerder konden wij in München al in alle rust uitgebreid kennismaken met de bus die later volgend jaar op de weg verschijnt. Veel nieuws, maar een ding springt er echt uit en gaat ongetwijfeld een trend zetten.

PBV gaat verder

PBV staat voor Platform Beyond Vehicle. Kia gebruikt die term voor een nieuwe generatie bedrijfswagens die verder gaat dan alleen transport: de voertuigen zijn gebaseerd op een modulair (skateboard-achtig) platform. Door die vlakke vorm zijn ze snel aan te passen aan verschillende behoeftes: goederenvervoer, personenvervoer en specifieke ombouwoplossingen. De PV7 is na de PV5 het tweede PBV-model van Kia en wordt in eerste instantie leverbaar als Cargo, Passenger en Chassis Cab.

Elektrische bestelwagen met 800V-technologie

De PV7 beschikt als eerste Kia-bestelwagen over 800V-technologie. Dit maakt snelladen extra snel: de accu - twee versies met respectievelijk 71,5 en 96,2 kWh - kan volgens de fabrikant in ongeveer 25 minuten van 10 naar 80 procent worden geladen. Afhankelijk van de uitvoering levert de elektromotor op de voorwielen maximaal 270 pk en 420 Nm. Later volgen nog vierwielaangedreven versies. De PV7 Cargo met grootste accu heeft een WLTP-actieradius van meer dan 460 kilometer.

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Nieuwe trend: twee laadpoorten

Als bewijs dat Kia naar klanten luistert, beschikt de PV7 over een nieuwtje dat hoogstwaarschijnlijk een nieuwe trend gaat vormen: de bus heeft zowel aan de voor- als achterkant een laadpoort. Naast een AC/DC-laadpoort aan de voorzijde kan een tweede AC-laadpoort aan de achterzijde worden geleverd. Dit maakt vooral laden in stedelijk gebied een stuk eenvoudiger. Met V2L kan de PV7 daarnaast stroom leveren aan bijvoorbeeld gereedschap en elektrische bedrijfsapparatuur.

PV7 Cargo biedt tot 8 m3 laadruimte

De PV7 Cargo heeft een laadruimte van maximaal 6,1 m3 of 8 m3 met verhoogd dak. Het maximale laadvermogen loopt op tot 1.200 kilogram. De Cargo kan maximaal drie europallets vervoeren. Ook lekker: de instaphoogte van de laadruimte is met 550 mm behoorlijk comfortabel voor wie vaker op een dag moet in- en uitstappen.

Kia besteedt nog meer aandacht aan praktisch gebruik. Zo zijn verschillende vloerafwerkingen en achterdeuren beschikbaar. De elektrische schuifdeur kan met Smart Walk Away automatisch worden gesloten wanneer de bestuurder met de sleutel wegloopt. Ook kan de status van de laaddeuren op afstand worden gecontroleerd.

Ook als personenbus met maximaal negen zitplaatsen

Naast de Cargo wordt de Kia PV7 leverbaar als Passenger-personenbus. Deze uitvoering is bedoeld voor onder meer shuttle- en personenvervoer en biedt afhankelijk van de markt plaats aan maximaal negen inzittenden. In Korea is zelfs een uitvoering met elf zitplaatsen beschikbaar. Verschillende stoelconfiguraties maken het interieur flexibel inzetbaar.

De PV7 beschikt verder over uitgebreide connected diensten, waaronder Pleos Connect, een Kia-eigen systeem op basis van Android Automotive OS. Ook zijn diverse rijhulpsystemen beschikbaar, waaronder adaptieve cruisecontrol, rijstrookassistentie en parkeerassistentie.

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Kia PV7 vanaf 2027 in Nederland

Kia wil het PV7-gamma na de introductie uitbreiden naar 23 varianten. Naast verschillende Cargo- en Passenger-uitvoeringen komt er een Chassis Cab en worden conversiemodellen ontwikkeld. De eerste exemplaren worden naar verwachting in de tweede helft van 2027 in Korea en Europa geïntroduceerd. Kia Nederland maakt prijzen en specificaties later bekend.