Deze bus laat zich in oktoberverkopen de kaas niet van het brood eten

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Opnieuw een lichte plus in de bedrijfswagenverkopen. In oktober 2026 werden 2609 bestelwagens op kenteken gezet, tegen 2379 in september. Ten opzichte van oktober 2025 is het helemaal hallelujah. Die maand werden slecht 1936 bussen verkocht. Wat niet veranderde, is dat elektrische bussen veruit de meerderheid vormen. Dit de recente top-5.

In de mix

Om de top-5 in verhouding te zetten, is het goed om eerst naar de brandstofmix te kijken. Van de 2609 geregistreerde bestelwagens zijn er 2129 afgeleverd met een volledig elektrische aandrijving. Diesel is de nummer twee keuze, met 348 modellen. Hybride, en dan met name de plug-in hybrides van de Ford Transit Custom en Volkswagen Transporter, zijn goed voor 127 verkochte eenheden.

De elektrische top-5

Diesel is echt nog maar een druppel op een gloeiende plaat, vandaar dat de elektrische top-5 veel belangrijker is. Hier gaat het al lange tijd om stuivertje wisselen in de top 3, waarbij de Ford E-Transit Custom het vaakst bovenaan heeft gestaan. Deze keer echter niet:

Volkswagen ID. Buzz - 364 registraties Ford E-Transit Custom - 304 registraties Kia PV5 - 168 registraties Renault Master E-Tech electric - 167 registraties Volkswagen E-Transporter 146 registraties

Top-5 inclusief diesel en hybride

De modellen in bovenstaande top-5 zijn deels ook in andere smaken leverbaar. Zo zijn de Transporter en Transit Courier als plug-in hybride leverbaar (respectievelijk 32 en 28 registraties) en als diesel (respectievelijk 44 en 8 registraties). De Renault Master is twee keer als diesel op kenteken gezet in oktober 2026. Met deze cijfers erbij, ziet de top-5 er iets anders uit, waarbij de ID. Buzz op geheel eigen kracht de eerste plek vasthoudt:

Volkswagen ID. Buzz - 364 registraties Ford Transit Custom - 340 registraties Volkswagen Transporter - 222 registraties Renault Master - 169 registraties Kia PV5 - 168 registraties

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Meer diesels

Opvallend is dat in oktober in totaal 348 diesels zijn verkocht. Dat waren er in oktober 2025 slechts 276. Dat kan te maken hebben met het feit dat vanaf 1 januari 2025 bpm betaald moet worden op een dieselbus. Omdat hierdoor een gemiddelde dieselbestelwagen zo'n 15.000 euro duurder werd, hebben veel ondernemers hun aankoop naar voren gehaald, naar 2024. Iedereen die toen heeft uitgesteld en toch een dieselbus nodig heeft, weet nu dus weer mondjesmaat de dealer te vinden.

Cijfers: BOVAG