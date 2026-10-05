Met deze troef houdt Ford Volkswagen van de eerste plaats in de busjesverkopen

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Opnieuw stijgt het aantal verkochte busjes. Plusten de verkopen in augustus met 222 bussen ten opzichte van juli, in september steeg het aantal met 107 eenheden naar 2379 op kenteken gezette bestelwagens. De vers gekozen Bestelauto van het Jaar 2027 deed wederom de beste zaken.

Ford Transit Custom blijft favoriet

Vrijwel alle maanden van het jaar heeft de net tot Bestelauto van het Jaar 2027 uitgeroepen Ford Transit Custom bovenaan in de verkooplijsten gestaan. Op de maanden juni en augustus na. Behaalde in juni de Kia PV5 de beste resultaten, in augustus was die eer weggelegd voor de Volkswagen ID. Buzz Cargo. Maar Ford slaat terug in september met 361 verkochte exemplaren tegen 309 ID. Buzzen en 202 PV5's.

Prima prestatie Kia PV5

Daarbij heeft de Ford-bus wel een voordeeltje: in tegenstelling tot de nummers 2 en 3 is de Transit Custom ook als plug-in hybride (48 stuks) en met dieselmotor (28) leverbaar. Trekken we die eraf, dan komen we uit op 285 E-Transits Custom en strijkt de Volkswagen met de stekkereer. Ook in dat geval blijft de Kia derde. Wat nog altijd een prima prestatie is voor een bus die nog geen jaar op de markt is.

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Q3: geen verrassende winnaar

De top-3 van het derde kwartaal ziet er hetzelfde uit als september, de top 5 wordt aangeviuld met de Renault Master en de Ford Transit.

Ford Transit Custom: 1008 stuks (EV 803/PHEV 145/Diesel 60) Volkswagen ID. Buzz: 759 stuks Kia PV5: 537 stuks Renault Master: 485 stuks (EV 448/Diesel 37) Ford Transit: 416 stuks (EV 368/Diesel 48)

Als merk komt Ford als sterkste uit de bus in Q3, met in totaal 1787 verkochte bussen. Volkswagen pakt de tweede plek met 1442 eenheden, Mercedes-Benz is derde met 820 stuks.

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Hybridebussen

Het is duidelijk dat elektrische bussen het beste verkopen en diesel zo goed als niet meer meespeelt. Daarentegen groeit het aandeel (plug-in) hybrides, hoewel dit mondjesmaat gaat. Vooral omdat er nog weinig aanbod is. In Q3 zijn in totaal 422 hybride bestelwagens verkocht, grotendeels verdeeld over twee merken, Volkswagen en Ford:

Ford Transit Custom PHEV: 145 stuks Ford Transit Connect PHEV: 113 stuks Volkswagen Caddy PHEV: 73 stuks Volkswagen Transporter PHEV: 56 stuks Ford Ranger PHEV: 28 stuks Toyota Hilux Hybrid 48V: 5 stuks Overig: 2 stuks

Alle cijfers: BOVAG