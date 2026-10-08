Met deze tips blijf je met je elektrische bus de winter de baas

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Online vind je veel tips over hoe je zo efficiënt mogelijk je bus inricht. Maar het kan meer opleveren dan werkgemak of het maximaal benutten van de beschikbare ruimte. Ook de actieradius is met een goede inrichting gediend. Zeker met het oog op de komende koude periode. Wij geven enkele tips.

Minder kilometers door kou

Als je een elektrische bedrijfswagen rijdt, is een doordachte inrichting altijd al essentieel. Dit geldt al helemaal in de winter wanneer koud weer een slechte invloed heeft op de actieradius. Om die toch zo hoog mogelijk te houden, kun je een aantal dingen doen. Zoals het voorkomen van teveel gewicht in de laadruimte, want elke kilo telt mee:

Kijk kritisch naar het materiaal van je inrichting. Kasten kunnen van verschillende materialen gemaakt worden, waarbij de keuze voor bijvoorbeeld aluminium of composieten een goede keuze is. Tegenwoordig bieden veel producenten oplossingen die veel stevigheid bieden en tegelijkertijd zo licht mogelijk zijn.

Neem alleen mee wat je echt nodig hebt. Natuurlijk is het fijn om altijd alles mee te nemen, voor als je onverwachts iets nodig hebt. Toch is het goed om hierbij stil te staan; elke extra kilogram die je meeneemt aan lading betekent een afname in actieradius. Bepaal dus vooraf wat je nodig hebt voor de werkdag.

Gebruik modulaire opbergsystemen. Hiermee pas je opbergoplossingen gemakkelijk aan op de dagelijkse klussen. Soms zijn bijvoorbeeld meerdere lades handig, soms heb je één grote kastruimte nodig. Laat op zo'n moment de andere achter.

Bij de aanschaf van een gloednieuwe bus kan het lonen om stil te staan bij de opties op de bus. Zo kunnen de keuze voor bepaalde velgen of accessoires van invloed zijn op het gewicht van de bus.

Waarom is het goed om hierop te letten?

Elke extra kilo zorgt voor een afname in actieradius. Hoeveel precies? Tijdens een test voorzag het Belgische energiebedrijf Stroohm een Ford E-Transit tijdens 300 kilometer snelweg van 500 kilogram lading. Dat leidde tot een verlies van 40 kilometer actieradius, ten opzichte van precies dezelfde 300 kilometer zonder lading.

Daarnaast kan de actieradius makkelijk twintig procent afnemen wanneer de temperatuur zich richting het vriespunt beweegt. Als die daling in actieradius wordt versterkt door onnodige kilo’s achter in de bus, kom je tijdens de winter bedrogen uit.

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Minder kilometers en hogere kosten

Een (te) lage actieradius zorgt voor onnodig tijdverlies door onderweg bijladen. En tijd is ook geld als je aan het werk bent. Vaak is onderweg laden bovendien duurder dan bij je eigen paal. Wanneer je door kou en te zware lading dagelijks tientallen kilometers aan actieradius verliest, telt dit op jaarbasis dan ook flink op.