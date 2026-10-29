Meer elektrische bedrijfswagens bij je pand opladen zonder netaansluiting te verzwaren: zo doe je dat

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Een elektrificerend wagenpark kan voor problemen zorgen in de meterkast van de zaak. Als de hele vloot tegelijk terugkeert en aan de stekker gaat, wordt de druk op het net groot. Misschien wel te groot. De oplossing: slim laden met behulp van Dynamic Load Balancing.

Wat is slim laden met Dynamic Load Balancing?

Met behulp van Dynamic Load Balancing begint je wagenpark niet meteen op vol vermogen te laden zodra bedrijfswagens terugkeren, maar wanneer dat het beste uitkomt. Wanneer dit het geval is, hangt van een aantal factoren af:

Vertrektijden van de vloot : je wagenpark hoeft niet meteen aan het eind van de dag vol aan de stroom. Een volledig opgeladen wagenpark om middernacht zet weinig zoden aan de dijk. Stel jezelf daarom de vraag wanneer elke bedrijfswagen weer klaar moet zijn voor vertrek.

: je wagenpark hoeft niet meteen aan het eind van de dag vol aan de stroom. Een volledig opgeladen wagenpark om middernacht zet weinig zoden aan de dijk. Stel jezelf daarom de vraag wanneer elke bedrijfswagen weer klaar moet zijn voor vertrek. Tijdstip : door de vorige vraag te beantwoorden, krijg je meer flexibiliteit in het tijdstip van laden.

: door de vorige vraag te beantwoorden, krijg je meer flexibiliteit in het tijdstip van laden. Druk op het net: door meer flexibiliteit in het tijdstip van laden, kun je spelen met drukke en rustige tijdstippen op het stroomnet. Dit levert bovendien financieel voordeel op, omdat laden op rustige momenten goedkoper is.

Bovenstaande factoren zorgen ervoor dat Dynamic Load Balancing op zoek gaat naar het beste moment om elk individueel voertuig op te laden. Zo wordt de druk op het net efficiënt gespreid, en bespaar je kosten.

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Fluctuerende stroomprijzen door vraag en aanbod

Hoe kan het dat de prijs zo verschilt per tijdstip? Dit heeft alles te maken met vraag en aanbod. Het tijdstip waarop de vloot terugkeert op de zaak, is vaak ook het tijdstip dat de meeste mensen thuiskomen. Bij thuiskomst gaat alles aan. De televisie, de kookplaat of de wasmachine. Op dat moment is de vraag naar stroom het hoogst van de dag, en daarom ook het duurst. Daarnaast kan het uitdagend zijn om überhaupt deel te nemen aan het stroomnet.

Ook het aanbod varieert. Op dagen met veel wind en zon wordt extra energie opgewekt. Ook hier speelt Dynamic Load Balancing op in: zodra het aanbod stijgt en de prijs daalt, gaat de laadcapaciteit omhoog.

Slim laden met behulp van een CPO-platform

Gelukkig hoef je dit niet zelf handmatig te regelen. We schreven laatst al over het CPO-platform (Charge Point Operator). Zo’n platform houdt de registratie van laadsessies bij en biedt mogelijkheden voor onderhoud op afstand.

Daar komt dus bij dat een CPO doorgaans is uitgerust met Dynamic Load Balancing. Bij terugkeer op de zaak gaan de voertuigen direct aan de stekker. Het systeem weet wanneer ze weer opgeladen moeten zijn en gaat in die tussentijd op zoek naar de meest efficiënte manier van laden. Zo breid je je elektrische wagenpark uit zonder dat een zwaardere aansluiting op het net nodig is.