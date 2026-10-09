Waarom je met de elektrische bedrijfswagen nooit lang hoeft te zoeken naar een laadpaal

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Ben jij de trotse eigenaar van een elektrische bus? Of overweeg je de overstap? Dan hebben we goed nieuws. Het aantal laadpunten in Nederland is namelijk erg hoog. Misschien wel de meeste palen van Europa. Of de wereld.

Laadpunten verzesvoudigd sinds 2020

De investering in elektrische laadinfrastructuur is de afgelopen jaren door de Nederlandse overheid met beide handen aangepakt, en dat is niet zonder resultaat.

De cijfers liegen immers niet: volgens RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) lag het aantal openbare laadpunten in december 2019 in Nederland op 50.217. Omdat het aantal privélaadpunten niet dusdanig goed is geregistreerd, doet de RVO een schatting. In december 2019 zou het totaal aantal privépunten volgens RVO daarom op zo’n 200.000 moeten liggen.

In juli van dit jaar telde RVO maar liefst 227.773 openbare laadpunten en schatte de dienst het aantal privélaadpunten op ruim 1 miljoen. Het totaal zou daarmee dus op zo’n 1,2 miljoen moeten liggen. Dat betekent een sensationele verzesvoudiging van het aantal laadpunten in Nederland sinds 2019.

Waarom het aantal laadpunten moet groeien

Als je deze ontwikkelingen naast die van de verkopen van elektrische personen- en bedrijfswagens legt, is het niet vreemd dat deze infrastructuur zo drastisch verandert.

Het aandeel volledig elektrische voertuigen van het Nederlandse wagenpark stijgt ieder jaar namelijk één tot twee procentpunten. Bij bedrijfswagens zien we de grootste groei, om precies te zijn vanaf 2025. Dat heeft alles te maken met de afschaffing van de bpm-vrijstelling op bedrijfswagens met verbrandingsmotor.

De rest van Europa

Puur kijkend naar de cijfers lijkt deze explosieve groei over de afgelopen jaren erg indrukwekkend. Hoe indrukwekkend is deze groei als we kijken naar buurlanden? Neem bijvoorbeeld Duitsland. Bij onze oosterburen zien we een vergelijkbare trend. In beide landen is het aantal openbare laadpalen de laatste zes jaar met zo’n 175 duizend gestegen.

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Nederland Europees Kampioen?

Nu wordt het echter interessant: het aantal openbare laadpunten ligt na die groei over de afgelopen jaren in Nederland alsnog met zo’n 20 duizend hoger dan in Duitsland. Dat is natuurlijk ongekend als je je bedenkt dat het aantal inwoners van Duitsland het vijfvoudige is.

Het aantal snellaadpunten ligt in absolute aantallen wel significant hoger in Duitsland. In de gehele EU is Nederland overigens het land met de meeste laadpunten in absolute aantallen. Het zegt alles over de transitie die de afgelopen jaren plaatsvindt in ons land en over de ambitie op dit vlak. Het netwerk zal dan ook nog lang niet uitgegroeid zijn.

