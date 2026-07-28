Dit is wat helpt als je voor het eerst een elektrische bus zoekt

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Ondernemers die aan een nieuwe bestelwagen toe zijn, belanden bijna onvermijdelijk in de wereld van het elektrisch rijden. Hoe ver kom ik op een lading? Wat kost laden aan tijd? En wat betekent het voor mijn portemonnee? Vragen genoeg, en een nieuw project helpt de zoekende ondernemer aan de antwoorden.

Hoe ver kom ik op een lading, en hoeveel tijd kost dat opladen nou echt? Voor ondernemers die met de gedachte spelen om elektrisch te gaan rijden, zijn dat de eerste twee vragen. Daarnaast is er behoefte aan duidelijkheid over de investeringskosten en de gevolgen voor de dagelijkse praktijk. De nieuwe landelijke campagne Logistiek op Stroom wil daar verandering in brengen, door praktische informatie en bestaande hulpmiddelen overzichtelijk op één plek te bundelen.

Wagenpark verduurzamen

De campagne is een initiatief van de Werkgroep Logistiek van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en speelt in op twee ontwikkelingen: de opmars van zero-emissiezones en het groeiende aanbod aan elektrische bestelwagens. Logistiek op Stroom richt zich daarmee nadrukkelijk op bedrijven die hun wagenpark willen verduurzamen, van grote vloten tot de ondernemer met één busje.

Alles op één plek

Op het platform staan praktijkverhalen van bedrijven die de overstap al maakten, duidelijke stappenplannen, uitleg over laadoplossingen en informatie over de totale kosten van elektrisch rijden. Ook zijn er scans en rekentools beschikbaar waarmee ondernemers kunnen beoordelen welke oplossing bij hun situatie past.

Steeds belangrijker

Nu steeds meer binnensteden overschakelen op uitstootvrije stadslogistiek, groeit de behoefte aan betrouwbare informatie. De campagne helpt ondernemers niet alleen bij het kiezen van de juiste elektrische bestelwagen, maar ook bij het nadenken over de laadinfrastructuur, de energievraag en de financiële gevolgen van de overstap.

Concrete handvatten

Juist die praktische insteek maakt het platform interessant voor mkb-bedrijven en zzp'ers die elke dag op hun bestelwagen zijn aangewezen. In plaats van algemene verhalen krijgen zij concrete handvatten om de overstap goed voor te bereiden.