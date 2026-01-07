Wat kost een nieuwe bestelwagen werkelijk? Alle kosten op een rij

Nieuws

Wil je je bestelwagen vervangen, dan is het goed om verder te kijken dan alleen aanschafprijs en verbruik. Ook dat litertje olie, die banden, dat kapotte lampje en nog heel veel meer zaken hebben hun invloed op de totale uitgaven. Waar moet je rekening mee houden om een eerlijk kostenplaatje te krijgen? Wij helpen je op weg.

Alle kosten bij elkaar om een bestelwagen te kopen, te onderhouden en te rijden worden de Total Cost of Ownership (TCO) genoemd. Dit brengt alle kosten in beeld. Zowel voor een nieuwe als een gebruikte bus, elektrisch of diesel. Het maakt een eerlijke vergelijking met je huidige bestelwagen mogelijk.

Wat hoort in een TCO-berekening?

De TCO bestaat uit vaste en variabele posten. De belangrijkste zijn:

Prijs of leasebedrag.

Afschrijving: het verschil tussen aankoopprijs en restwaarde.

Verbruik plus brandstof- of stroomprijs.

Onderhoud en reparaties: onderhoudsbeurten, banden, remmen, slijtage, software-updates, onverwachte reparaties etc.

Rente bij lening of leasing.

Verzekering en belastingen.

Restwaarde, wat krijg je er nog voor terug.

Stappenplan: van kandidaat naar keuze

Bepaal je gebruik: hoeveel kilometer rij je jaarlijks en wat is je verbruik? Verzamel data: vraag offertes voor onderhoud, verzekering en eventueel leasing. Bereken kosten per maand: deel alle TCO-posten door het aantal maanden dat je de bus denkt te gaan gebruiken. Vergelijk met je huidige bus: houd tijdens je gebruiksjaren bij wat je betaalt aan brandstof, onderhoud, reparaties, verzekeringen etc. Oftewel je huidige TCO. Maak scenario’s: één berekening voor nieuw elektrisch, nieuw diesel, gebruikt elektrisch en gebruikt diesel.

Zo vergelijk je eerlijk met je huidige bestelwagen

Veel ondernemers onderschatten de kosten van een oudere bus. Hoge reparatiefacturen en een dalende restwaarde duwen de TCO van je huidige voertuig vaak boven die van een nieuwer alternatief. Door alle kosten van je huidige bus op een rij te zetten en die te vergelijken met de kosten van een nieuwe(re) bus, zie je pas echt of overstappen voordeliger is. En of je beter kunt kiezen voor nieuw of gebruikt, elektrisch of diesel.