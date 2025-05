Zo krijg je het meeste geld terug voor jouw gebruikte bus

Nieuws

Bij aanschaf van een bestelwagen kijken ondernemers behalve naar de aanschafprijs, ook naar de toekomstige restwaarde. Deze waarde van de bestelwagen op het moment van verkoop of inruil, is van groot belang voor de totale eigendomskosten. Maar wat bepaalt de restwaarde van gebruikte bestelwagens? We noemen 7 punten.

1. Merk en model

Bepaalde merken en modellen behouden hun waarde beter dan andere. Bekende, veel verkochte merken hebben vaak een hogere restwaarde. Ze zijn gewild door hun reputatie op het gebied van duurzaamheid en betrouwbaarheid.

2. Leeftijd en kilometerstand

Zoals bij alle voertuigen daalt de waarde van een bestelwagen naarmate deze ouder wordt en meer kilometers heeft gereden. Bestelwagens met een lage kilometerstand en een lagere leeftijd behouden doorgaans een hogere restwaarde.

3. Onderhoud en historie

Een bestelwagen met een goed gedocumenteerde onderhoudsgeschiedenis heeft een hogere restwaarde dan een voertuig waarvan de onderhoudsstatus onbekend is. Regelmatig onderhoud bij een erkende garage draagt hieraan bij. Dat onderhoud is misschien wel duurder dan zelf sleutelen, maar betaalt zich uiteindelijk uit in een hogere restwaarde.

4. Schadeverleden

Een bestelwagen met een schadeverleden is minder waard dan een voertuig zonder schade. Kopers hechten veel waarde aan een schadevrije status, aangezien eerdere schade kan wijzen op mogelijke structurele problemen. En dan hebben we het niet over een krasje, maar over flinke schade.

5. Brandstofsoort en milieuaspecten

Met de toenemende focus op duurzaamheid hebben elektrische en hybride bestelwagens een stijgende restwaarde. Dieselvoertuigen kunnen daarentegen in waarde dalen door strengere milieuregels, zoals zero-emissiezones in steden.

6. Uitvoering en extra’s

Bestelwagens met gewilde extra’s, zoals airconditioning, navigatie en parkeersensoren, hebben vaak een hogere restwaarde. Daarnaast spelen zaken zoals laadruimte-indeling en trekhaak een belangrijke rol bij de waardebepaling.

7. Vraag en aanbod op de markt

De algemene vraag naar een specifiek type bestelwagen op de tweedehandsmarkt heeft invloed op de restwaarde. Populaire modellen die veel worden gebruikt door bedrijven in de bouw of door koeriersdiensten kunnen een hogere restwaarde behouden.