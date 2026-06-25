Is een elektrische bus voor mij al interessant? Dit zijn de feiten die tellen

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Door de invoering van zero-emissiezones, stijgende brandstofkosten en een groeiend aanbod aan elektrische bedrijfswagens en steeds ruime actieradiussen lijkt de overstap sneller makkelijker te worden. Maar is elektrisch rijden al interessant genoeg voor jouw bedrijf?

Kijk eerst naar je dagelijkse kilometers

De belangrijkste vraag is niet hoeveel kilometer een elektrische bestelbus maximaal kan rijden, maar hoeveel kilometer jij daadwerkelijk rijdt. Uit cijfers van het CBS blijkt dat veel bestelwagens dagelijks minder dan 100 kilometer afleggen. Moderne elektrische bedrijfswagens bieden inmiddels vaak een actieradius van 250 tot ruim 400 kilometer, afhankelijk van model en uitvoering.

Ruim voldoende dus. Vooral voor ondernemers die vooral regionaal rijden of veel in stedelijke gebieden werken, is elektrisch rijden daardoor steeds vaker een realistische optie.

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Total Cost of Ownership wordt steeds belangrijker

De aanschafprijs van een elektrische bestelwagen ligt vaak nog net iets hoger dan die van een diesel. Toch zegt dat niet alles. Ondernemers moeten kijken naar de Total Cost of Ownership (TCO): de totale kosten gedurende de gebruiksperiode. Lagere energiekosten, minder onderhoud en toegang tot zero-emissiezones kunnen het kostenplaatje positief beïnvloeden. Ook zijn er online hulpmiddelen waarmee diesel- en elektrische bestelwagens direct met elkaar kunnen worden vergeleken.

Kun je laden waar je werkt?

Een eigen laadpunt op het bedrijf of thuis maakt elektrisch rijden aanzienlijk aantrekkelijker. Ondernemers die hun bestelbus ’s nachts kunnen laden, ervaren in de praktijk vaak weinig hinder van laadstops onderweg.

Voor wie is elektrisch rijden nu al interessant?

Elektrisch rijden is vandaag de dag vooral interessant voor:

Installateurs en servicemonteurs met vaste routes

Koeriers en pakketbezorgers

Ondernemers die regelmatig zero-emissiezones bezoeken

Bedrijven met een eigen laadvoorziening

Wie dagelijks lange snelwegritten maakt of regelmatig extreem zware aanhangers trekt, kan voorlopig nog beter uit zijn met diesel. Voor veel andere ondernemers is de vraag inmiddels niet meer óf elektrisch rijden interessant wordt, maar wanneer de overstap het meeste voordeel oplevert.