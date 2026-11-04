Bestverkochte bestelauto van Nederland krijgt grote broer: Kia PV7

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Onlangs konden we bij de Kia-importeur alvast kennismaken met de grotere broer van de Kia PV5, de Kia PV7. Vanaf 2027 gaat de PV7 de strijd aan met onder meer de Renault Trafic Van E-Tech electric.

Snelle opmars Kia PV5

Eind vorig jaar kregen de eerste kopers van de Kia PV5 de sleutels overhandigd. Ruim driekwart jaar later pakt de bus al zo'n 30 procent marktaandeel in zijn eigen segment. Een bijzondere prestatie in een kritische markt. Een ondernemer gaat immers niet over één nacht ijs bij de investering in een bedrijfswagen.

Het succes zal mede te maken hebben met de goede naam die Kia heeft opgebouwd bij elektrische personenwagens. Maar ook het al bestaande servicenetwerk en natuurlijk de zevenjarige garantie, hebben vast voor wind in de zeilen gezorgd. Daarvan kan ook de PV7 profiteren.

Zware concurrentie

De Kia PV7 staat als Cargo en Passenger L2H1 naar verwachting over een jaar in de showroom. Vanaf dan moet het model de concurrentie aangaan met gevestigde namen, zoals de Volkswagens e-Transporter en ID. Buzz, de Ford E-Transit Custom en een andere nieuwkomer, de Renault Trafic Van E-Tech electric.

Vooral de Renault heeft veel in huis om het de PV7 lastig te maken. Beide zijn vanaf de eerste tekening als elektrische bestelwagen ontwikkeld. Zaken zoals het snelle en lichte 800V-laadsysteem en de ruime actieradius (rond 450 km (WLTP)) zullen ondernemers aanspreken.

PBV en SDV

De PV7 is onderdeel van Kia's PBV-strategie (Platform Beyond Vehicle), waarin elektrische bedrijfswagens worden gecombineerd met maatwerkoplossingen en digitale diensten. Iets waarvoor ook de Trafic Van, als zogenaamd Software Defined Vehicle (SDV), zich sterk maakt. Denk bijvoorbeeld aan geïntegreerde fleetmanagement-systemen en continue monitoring, voorspellende diagnose en proactief onderhoud. Dit om ongeplande stilstand te voorkomen.

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Garantie

De Kia PV7 kan, net zoals de PV5, meeliften op de zevenjarige algemene fabrieksgarantie, terwijl Renault twee jaar biedt. Beide modellen geven overigens wel acht jaar (of 160.000 km) garantie op het batterijpakket. Het grote voordeel voor Renault is dat de Trafic Van E-Tech electric al vanaf begin 2027 leverbaar is en hierdoor een voorsprong kan nemen. De PV7 kan echter leunen op het snelle succes van de PV5.