Bijna de helft van de Britse bestelwagenchauffeurs ziet bus als tweede thuis

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Een bestelwagen is meer dan alleen een middel om spullen van A naar B te brengen. Uit Brits onderzoek blijkt namelijk dat het voor veel chauffeurs een 'tweede huis' is. Even weg van alle stress.



Kantoor op wielen

Een bestelwagen is voor veel chauffeurs meer dan alleen een vervoermiddel. Het is een mobiel kantoor, een plek om te lunchen en vooral een omgeving om even aan de dagelijkse werkdruk te ontsnappen. Uit onderzoek van de Britse Peugeot-importeur, uitgevoerd onder duizend Britse bestelwagenchauffeurs, blijkt dat 43 procent een bus beschouwt als een eigen rustige plek. Daarnaast noemt 34 procent het voertuig 'kantoor' en ziet 29 procent de bestelwagen als een toevluchtsoord tegen werkstress.

Gemiddeld 17 uur per week in de bestelwagen

Dat chauffeurs veel waarde hechten aan het interieur is niet verrassend. Britse bestelwagenrijders brengen gemiddeld 17 uur per week in hun voertuig door. Eén op de tien zit zelfs 21 tot 25 uur per week achter het stuur. Voor 20 procent voelt de bestelwagen daardoor als een tweede thuis.

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Comfort en gebruiksgemak spelen dan ook een belangrijke rol. Airconditioning (62 procent), voldoende opbergruimte (52 procent), verstelbare stoelen (48 procent) en smartphoneconnectiviteit (47 procent) zijn de meest gewaardeerde voorzieningen.

Bestelwagen als favoriete plek voor de lunchpauze

Ook tijdens de lunch speelt de bestelwagen een belangrijke rol. Bijna de helft (48 procent) van de ondervraagde chauffeurs eet tijdens de middagpauze in de eigen bus. Gemiddeld gebeurt dat vier dagen per week. Ter vergelijking: onder kantoormedewerkers eet 28 procent achter het bureau.

De meeste chauffeurs nemen een eigen lunchpakket mee (51 procent). Tijdens de pauze luisteren ze vooral naar de radio (64 procent) of bekijken ze sociale media (55 procent). Ook bellen met vrienden of familie (37 procent) en het volgen van het nieuws (36 procent) zijn populair. Dutjes doen hoort er voor 19 procent van de ondervraagden ook bij.

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Bestelwagen ook privé onmisbaar

De veelzijdigheid van de bedrijfswagen beperkt zich niet tot het werk. Zo gebruikt 63 procent de bestelwagen voor boodschappen en bijna de helft (49 procent) voor familie- en vriendenbezoek. Ook sport, vakanties en het naar school brengen van kinderen behoren tot de veelzijdige gebruiksmogelijkheden volgens het Britse Peugeot-onderzoek.