Deze 5 bestelwagenopties wil je aanvinken op je bestelformulier

Rij je dagelijks met een bestelbus, dan wil je natuurlijk optimaal comfort in die werkomgeving. Gelukkig is zelfs de basisbus tegenwoordig al best oké uitgerust. Maar heb je nog budget over, vink dan zeker deze 5 opties op jouw bestellijst aan. Ze maken je werkdag stukken comfortabeler.

1. LED-binnenspiegel

Bestelbussen zijn groot en onoverzichtelijk en toch ontbreekt de binnenspiegel. Met reden, want je kunt niet door de laadruimte heen kijken. Steeds meer bussen worden gelukkig voorzien van camera's rondom om met je mee te kijken. Een van die camera's kan bij sommige merken dienst doen als 'extra oog' aan de achterkant. Het beeld wordt dan doorgezet op een binnenspiegel die in plaats van spiegelglas een lcd-scherm heeft. Bijkomend voordeel: het beeld is vaak heel wijd, waardoor je echt heel veel ziet. Eigenlijk een no-brainer deze. Zou tot de standaarduitrusting moeten horen.

2. Armsteun

Een centrale armsteun ontlast je schouders en armen tijdens het rijden. Vooral op lange snelwegritten zorgt dit voor minder vermoeidheid en een relaxtere rijhouding. Vaak is er bovendien een optie om een armsteun aan de linkerkant bij te bestellen. Dubbelfeest als je veel kilometers maakt. Zeker wanneer het portier net te ver weg is om als rustpunt te dienen.

3. Climate control of standkachel

Temperatuur heeft direct invloed op je concentratie. Een standkachel warmt de cabine op bij koude ochtenden, terwijl goede climate control juist verkoeling biedt in de zomer. Dat maakt elk seizoen comfortabeler. Bij elektrische bussen is voorverwarming vaak standaard en te regelen met een app, terwijl de bus aan de laadpaal staat.

4. Stoelverwarming

In aanvulling op punt 3: wanneer het koud is, is de extra warmte van een verwarmbare stoel een genot voor rug en billen. Vooral wanneer je vaak moet uitstappen en de kou door het openen van het portier snel naar binnen stroomt. De warme stoel vangt je na de koude afleverklus heerlijk op. Heb je daarna nog geld over én worden de opties aangeboden: vink dan de massage- en ventilatiefuncties aan. Stap je helemaal relaxed uit, in de zomer zelfs lekker fris.

5. Draadloos CarPlay- of Android Auto

Meestal standaard, maar zo niet dan is het dé aanrader. Je telefoon eenvoudig, zonder gehannes met kabels, koppelen met het infotainmentsysteem. Instappen en wegwezen en gebruik maken van je eigen navigatie, muziek en apps. Van te voren je route aanmaken op de laptop maakt je dagindeling nog overzichtelijker en scheelt gedoe onderweg.