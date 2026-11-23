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Stellantis komt met maar liefst vier nieuwe compacte bestelwagens op de markt. Nieuw tussen aanhalingstekens, want het gaat om goedkopere versies van de bestaande Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Fiat Doblò en Opel Combo. Met brandstofmotoren of elektrische aandrijving. En juist die laatste is voor onze markt extra interessant.

Elektrisch vooral in Nederland

Vooral in Nederland worden veel elektrische bestelwagens verkocht. De rest van Europa dieselt lekker door. Stellantis gaat daar bij ons nog een schep bovenop doen door zijn compacte elektrische bestelwagens van een kleinere accu te voorzien. Dat heeft voor- en nadelen: een lagere instapprijs, minder actieradius en meer laadruimte.

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Extra naampje

Deze nieuwe instapmodellen, de zogenaamde Smart Compact Vans (SCV), hebben in de naam een toevoeging gekregen om het onderscheid met de bestaande modellen te maken:

Peugeot Partner Active

Citroën Berlingo Van First

Fiat Doblò Easypro

Opel Combo Start

Ook conventionele motoren

De SCV's zijn overigens naast de elektrische varianten ook leverbaar met twee dieselmotoren (100 en 130 pk) en een benzinemotor (110 pk), gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie. Daarnaast is er nog een 4x4 130 pk diesel met 8-traps automaat. In 2027 volgt een mild-hybride variant. Alle modellen zijn zowel in L1 als L2 leverbaar, met maximale laadvolumes van 3,3 tot 4,4 m³. Het laadvermogen varieert van 750 tot maximaal 1000 kilogram.

Nieuwe bus, kleiner accupakket

Wat de modellen met name bijzonder maakt, is het kleinere accupakket van 42 kWh, tegen 50 kWh bij de rest van de lijn. Dit levert een actieradius op van maximaal 270 kilometer (rest 330 km). Nog altijd ruim voldoende voor een goede werkdag. Volgens het CBS rijden de meeste ondernemers maximaal zo'n 100 km per dag.

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Zijn de SCV's echt anders?

Ja en nee. Aan carrosserie en onderstel is helemaal niks veranderd. Wel zien we een totaal nieuw dashboard, dat bij een volgende modelwijziging ook in de rest van de reeks wordt gemonteerd. Maar wat wel bijzonder is, is de extra laadruimte en allerlei doordachte opbergruimtes.

De belangrijkste hiervan is de standaard aanwezige 'Flexiseat'. Dit is een volledig inklapbare bijrijdersstoel. Stellantis heeft zelf onderzocht dat deze in 90 procent van de ritten niet wordt gebruikt. Klap je de stoel in, dan levert dat je 0,5 m3 extra laadruimte in de cabine op.

Slimme bijrijder

Een aardig detail is de uitneembare tafel die rust op het frame van de weggeklapte stoel en het dashboard. Dit maakt een rijdend kantoor van de cabine. Met een uitschuifbaar laptopvlak en opbergruimtes voor allerlei spullen en papieren. Een gordijntje onder de modutable zorgt ervoor dat de overgebleven extra laadruimte eronder niet in het zicht ligt. Een uitneembare middenconsole en achteraf te plaatsen afsluitbare bakjes op het dashboard completeren de riante opbergmogelijkheden.

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Hoe rijdt de Peugeot e-Partner Active?

De eerste kilometers met een Peugeot e-Partner Active leveren, zoals te verwachten, weinig nieuws op wat betreft rijkarakter. Technisch is er immers niks aangepast. Ook het vermogen bedraagt net zoals bij de 50 kWh-versie 136 pk en de paar kilo die de kleine accu aan gewicht scheelt, valt niet op.

Dat betekent dat de Active-versie net zo stil en krachtig rijdt. Je zou een wat steviger ingrijpende regeneratie verwachten, om toch zoveel mogelijk stroom terug te winnen in stadse omgevingen, maar niks van dat. De bestelwagen remt rustig af en pakt daarna goed op.

Het comfort is onveranderd goed en dankzij de modutable en de vele opbergvakjes misschien nog wel beter. Niks slingert rond of maakt lawaai en snel even je administratie bijwerken is een fluitje van een cent.

Wat kosten de nieuwe compacte Stellantis-bestelwagens (2027)?

Voor de prijs hoef je niet bij de verschillende merken te shoppen, de vierling is exact even duur. Het grootste voordeel van de kleinere batterij is de 3000 euro lagere vanafprijs ten opzichte van de bestaande elektrische Stellantis-bestelwagens. De elektrische varianten beginnen bij 24.795 euro (ex. btw/geen bpm). In Nederland - als enige land in Europa - overigens inclusief snellaadmogelijkheid.

De andere prijzen beginnen bij 30.848 euro voor de 110 pk benzineversies en 30.712 voor de 100 pk diesels (prijzen ex. btw/incl. bpm). Waarmee we de omgekeerde wereld binnentreden: de elektrische variant is nu de meest voordelige optie.