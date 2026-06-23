Geen bijrijder? Dan meer laadruimte in deze nieuwe bussen

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Fabrikant Stellantis voegt aan het bestaande compacte bestelwagenlijn van Opel, Peugeot, Citroën en Fiat voor elk merk een nieuwe bus toe. De prijzen zijn nog niet bekend, maar zullen lager zijn dan bij de actuele lijn. Daar lever je wel actieradius voor in, maar krijg je extra laadruimte. Hoe dan?

Negentig procent busjes alleen met chauffeur

De zogenaamde Smart Compact Van-modelreeks (SCV) gaat vanaf november 2026 de weg op als Citroën Berlingo FIRST, Fiat Doblò EASYPRO, Opel Combo START en Peugeot Partner ACTIVE. Uitgangspunt is dat volgens Stellantis zo'n 90 procent van de bussen zonder bijrijder rijdt. Dit levert ruimte op die benut kan worden.

Flexiseat vergroot laadruimte met één simpele handeling

Daarom staat bij de SCV een volledig nieuw cabineconcept centraal, met extra ruimte en - vooral - flexibiliteit voor dagelijks gebruik. De belangrijkste toevoeging is de standaard aanwezige 'Flexiseat'. Geen bijrijder? Dan klap je de stoel helemaal plat op de grond. Hierdoor heb je 0,5 m3 extra laadruimte. Er zijn twee carrosserielengtes met - dankzij deze slimmigheid - maximale laadvolumes van 3,3 tot 4,4 m³. Het laadvermogen is overigens maximaal 1.000 kilogram.

Modutable

Een uitneembare tafel, die rust op de rugleuning van de weggeklapte stoel en het dashboard maakt bovendien een rijdend kantoor van de cabine. Met een uitschuifbaar laptopvlak en opbergruimtes voor allerlei spullen en papieren. Een gordijntje onder de modutable zorgt ervoor dat de extra laadruimte eronder niet in het zicht ligt. Het dashboard is overigens helemaal opnieuw vormgegeven, met extra (afsluitbare) opbergvakken. Een uitneembare middenconsole completeert de opbergmogelijkheden.

Actieradius tot 270 kilometer

De Smart Compact Van behoudt de bekende afmetingen van de huidige compacte bestelwagens van Stellantis. Wel krijgt het model een lichtere batterij van 42 kWh (tegen 50 kWh bij de rest van de lijn). Dit levert een actieradius op van maximaal 270 kilometer (rest 330 km).

Het motorenaanbod bestaat verder uit twee dieselmotoren en een benzinemotor. Alle versies met verbrandingsmotor zijn gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie. Vanaf 2027 volgt ook een mild-hybride variant.

Prijzen nieuwe bedrijfswagens Stellantis (2026)

De prijzen zijn nog niet bekend. Wel is er gezegd dat de nieuwe uitvoeringen lagere vanafprijzen krijgen dan de overige versies binnen het compacte gamma. De orderboeken openen in september 2026. De marktintroductie van de nieuwe compacte bestelwagens van Citroën, Fiat, Opel en Peugeot staat gepland voor november 2026.