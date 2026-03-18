Stellantis gooit prijzen tijdelijk omlaag: EV-bus soms goedkoper dan diesel

Om de verkoop van elektrische bestelwagens een boost te geven, zijn de prijzen van compacte en middelgrote stekkerbussen van Stellantis tot eind juni van dit jaar gelijkgetrokken aan die van een diesel of benzine. Sterker nog: veel EV-bestellers zijn hierdoor zelfs goedkoper dan hun brandstofequivalenten.

Compacte en middelgrote bestelwagenrange

De actie geldt voor zowel compacte als middelgrote bestelwagens binnen het Stellantis Pro One-aanbod:

Compacte bestelwagens:

Citroën Berlingo

Fiat Professional Doblò

Opel Combo

Peugeot Partner

Middelgrote bestelwagens:

Citroën Jumpy

Fiat Professional Scudo

Opel Vivaro

Peugeot Expert

Dieselspecificaties niet altijd nodig

Wat betreft de specificaties leg je met de elektrische versies nog wel toe op een diesel. Maar voor heel veel bedrijven zijn die hele hoge diesel-specs helemaal niet nodig. Met de elektrische varianten kun je goed aan de slag met laadvermogens van circa 800 kg tot 1,5 ton. Ook de actieradius is afgestemd op dagelijks professioneel gebruik, met tot ongeveer 340 kilometer voor compacte bestelwagens en circa 350 kilometer voor middelgrote modellen.

Stimulans voor emissievrijer wagenpark

De gelijkstelling van prijzen tussen elektrische en dieselbestelwagens is een belangrijke ontwikkeling binnen de bedrijfswagenmarkt. Aanschafkosten vormen vaak een doorslaggevende factor voor ondernemers. En, eerlijk is eerlijk, de EV-verkopen van bestelwagens mogen wel iets meer gestimuleerd worden. Slechts 5 procent van het totale Nederlandse bestelwagenpark is pas voorzien van een stekker.