Stellantis gooit prijzen tijdelijk omlaag: EV-bus soms goedkoper dan diesel

Mark Litjens
Door Mark Litjens
Stellantis gooit de EV-prijzen tijdelijk omlaag: EV-bus soms goedkoper dan diesel

Om de verkoop van elektrische bestelwagens een boost te geven, zijn de prijzen van compacte en middelgrote stekkerbussen van Stellantis tot eind juni van dit jaar gelijkgetrokken aan die van een diesel of benzine. Sterker nog: veel EV-bestellers zijn hierdoor zelfs goedkoper dan hun brandstofequivalenten.

Lees ook Wil het een beetje lukken met de vergroening van de bestelwagenmarkt? Verschoning bestelwagenpark valt vies tegen

Compacte en middelgrote bestelwagenrange

De actie geldt voor zowel compacte als middelgrote bestelwagens binnen het Stellantis Pro One-aanbod:

Compacte bestelwagens:

  • Citroën Berlingo
  • Fiat Professional Doblò
  • Opel Combo
  • Peugeot Partner

Middelgrote bestelwagens:

  • Citroën Jumpy
  • Fiat Professional Scudo
  • Opel Vivaro
  • Peugeot Expert
Dieselspecificaties niet altijd nodig

Wat betreft de specificaties leg je met de elektrische versies nog wel toe op een diesel. Maar voor heel veel bedrijven zijn die hele hoge diesel-specs helemaal niet nodig. Met de elektrische varianten kun je goed aan de slag met laadvermogens van circa 800 kg tot 1,5 ton. Ook de actieradius is afgestemd op dagelijks professioneel gebruik, met tot ongeveer 340 kilometer voor compacte bestelwagens en circa 350 kilometer voor middelgrote modellen.

Stimulans voor emissievrijer wagenpark

De gelijkstelling van prijzen tussen elektrische en dieselbestelwagens is een belangrijke ontwikkeling binnen de bedrijfswagenmarkt. Aanschafkosten vormen vaak een doorslaggevende factor voor ondernemers. En, eerlijk is eerlijk, de EV-verkopen van bestelwagens mogen wel iets meer gestimuleerd worden. Slechts 5 procent van het totale Nederlandse bestelwagenpark is pas voorzien van een stekker.

Lees ook Gaat het ooit weer goedkomen met de busjesverkopen? Gaat het ooit weer goedkomen met de busjesverkopen?
Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

