Gaat het ooit weer goedkomen met de busjesverkopen?

Nieuws

Begon 2026 al ontstellend slecht met slechts 1439 verkochte bestelwagens in januari, februari presteert nog slechter. Afgelopen maand werd een nieuw dieptepunt bereikt met 1314 busjes. Gaat het ooit nog goedkomen?

Wanneer groeit busjesverkoop weer?

Het is de vraag die de hele bestelwagenmarkt in zijn greep houdt: wanneer klimmen de verkoopcijfers weer naar boven? Niemand die het weet, maar het zal zeker niet op korte termijn zijn.

Tot eind 2024 betaalde je op een bestelwagen tot 3,5 ton geen bpm. Per 1 januari 2025 verviel die bpm-vrijstelling. Met als gevolg dat een gemiddelde bestelwagen al snel zo'n vijftien mille duurder werd. Niet raar dus dat iedereen die van plan was om een dieselbus aan te schaffen, dit in 2024 heeft gedaan. Het werd dan ook het meest succesvolle verkoopjaar met bijna 130.000 verkochte bestelwagens. Tot die tijd was het aantal van 60.000 bussen al veel.

Verkoop van dieselbus volledig onderuit

De verkoop van bestelwagens met een dieselmotor is sinds die tijd dan ook helemaal onderuit gegaan. Afgelopen maand werden slechts 285 diesels verkocht. In 2023, het jaar voor topjaar 2024, waren dat er 5005.

Dat die bpm-vrijstelling werd afgeschaft, had te maken met de groene gedachte van onze overheid. Er moesten meer elektrische bussen komen. Maar in plaats van de subsidie op elektrisch rijden door te zetten, sneuvelde dus de bpm-vrijstelling. Met als achterliggende gedachte dat hierdoor de prijzen van elektrisch en diesel vergelijkbaar werden en men vaker voor elektrisch zou kiezen.

Groei verkoop elektrische gaat langzaam

Dat prijsbeleid is gelukt, maar een flinke groei van het elektrische wagenpark levert het vooralsnog niet echt op. In februari werden 945 elektrische bussen verkocht, ruim 300 minder dan een jaar eerder en heel veel minder dan de 5000 diesels van drie jaar geleden. Het animo om elektrisch te gaan rijden is er blijkbaar nog niet.

Zolang de in 2024 verkochte diesels nog in goede conditie zijn, zal er niet heel veel gebeuren wat verkopen betreft. Misschien dat de markt een nieuwe boost krijgt op het moment dat je echt geen zero-emissiezone meer binnen mag met een diesel. Dit wordt 1 januari 2029 werkelijkheid en dan mogen we hopen dat in elk geval de elektrische busjes meer in trek raken.

Wat zijn dan de best verkochte bussen?

Voor de vorm toch nog even de top 5 van februari 2026, met hun - droevige - aantallen:

Ford E-Transit Custom (148) Renault Master E-Tech electric (101) Kia PV5 (73) Ford E-Transit (65) Renault Kangoo E-Tech electric (58)

De best verkochte dieselversie is overigens de Volkswagen Transporter met 38 eenheden.