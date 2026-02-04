Bestelwagenverkoop begint ongekend slecht in 2026

Nieuws

De eerste busjesverkoopcijfers van 2026 zijn niet erg bemoedigend. En dat na een jaar waarin al ongekend weinig bestelwagens zijn verkocht. Begon 2025 nog met 1834 verkochte busjes, in januari 2026 kwam de teller niet verder dan 1439 eenheden. Dat belooft wat.

Gevolgen bpm nog altijd zichtbaar

De gevolgen van de afschaffing van de bpm-vrijstelling en - in mindere mate - de instelling van zero-emissiezones (per 1 januari 2025) zijn nog steeds voelbaar. In 2024, het jaar voor de veranderingen, werden 130.204 lichte bedrijfswagens verkocht: bijna het dubbele van een normaal jaar. Dat de markt in 2025 zou instorten, was daarom te verwachten. Dat het uiteindelijk uit zou komen op een magere 20.738 stuks viel echter zeer zwaar op de maag.

Januari 2026: slechts 1439 verkochte bestelwagens

Dat in januari 2026 slechts 1439 bussen zijn verkocht, een daling van ruim 21 procent ten opzichte 2025, belooft daarom niet veel goeds. Branchevereniging BOVAG houdt de moed er toch in. De succestijden komen voorlopig niet terug, wel verwacht BOVAG dat de verkoop dit jaar uitkomt op zo'n 40.000 bestelwagens. Bijna het dubbele van 2025.

Minder elektrische bestelwagens

Wat verder opvalt in de januari-cijfers: het aantal verkochte elektrische bussen is gedaald. Van 1180 ev's vorig jaar naar 1118 dit jaar. De daling wordt gecompenseerd door de stijging van het aantal verkochte plug-in hybrides. Dit cijfer steeg van 12 in 2025 naar 98 dit jaar en zal waarschijnlijk verder gaan stijgen, omdat het aanbod aan PHEV-modellen groeit.

Steeds meer PHEV-bedrijfswagens

Op dit moment melden de Volkswagen Transporter en Caddy PHEV zich op de markt. Deze modellen verruimen de keuze, want alle andere bedrijfswagen met plug-in hybride (PHEV) aandrijflijn komen uit de keuken van Ford: de Transit Custom, Ranger en Transit Connect zijn allemaal met plug-in hybride benzinemotor leverbaar.

Diesel zakt steeds verder in

Dat de hybrides aan de weg timmeren, gaat vooral ten koste van diesel: deze markt zakte in van 583 diesels in januari 2025 naar 220 dit jaar. Ook benzine en LPG moesten het ontgelden:

Benzine: 17 in 2025, 3 in 2026

LPG: 42 in 2025, 0 in 2026

Kia PV5 komt met stip binnen

De toekomst lijkt aan elektrisch en PHEV, waarbij de plug-in hybride de rol overneemt van diesel. De lage CO2-uitstoot, waarop de bpm is gebaseerd, zorgt hier voor een aangenamer prijskaartje. In de markt van elektrische bestelwagens meldt zich een nieuwkomer: de Kia PV5. Dit model is pas een paar maanden leverbaar, uitgeroepen tot International Van of the Year 2026 en komt met stip binnen. Kijk maar naar onderstaande top 5 van best verkochte elektrische bestelwagens januari 2026:

Alle verkoopcijfers: BOVAG