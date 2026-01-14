Plug-in hybride Volkswagen Caddy (2026) stelt kopers voor duivelse dilemma's

Nieuws

De nieuwe Volkswagens Caddy Cargo eHybrid en Caddy Flexible eHybrid stelt de koper voor keuzes. Wil je een achterbank? Of maximale laadruimte? Of beide? Wil je per se op grijs kenteken rijden? Of mag geel ook? Keuzes, keuzes. Zeker wanneer de prijs er amper toe doet.

Opklapbare achterbank

De jongste uitbreiding van de Volkswagen Caddy-familie is er een om over na te denken. Het gaat om twee versies, in korte en lange uitvoering: de 'normale' Cargo en de Flexible, een uitvoering met opklapbare driezits achterbank.

Volkswagen Caddy Cargo eHybrid

Veel ondernemers zullen in eerste instantie kijken naar de grijs kenteken-versie, de Cargo. Dit model biedt net zoals de dieselversies keuze uit een laadvolume van 3100 of 3700 liter (Maxi-versie). Door de lage CO2-uitstoot betaal je voor deze uitvoering veel minder bpm dan voor een diesel, maar toch is de basisprijs van de hybride, 34.490 euro*, hoger dan die van de instap diesel met 32.690 euro*.

Inclusief veel vermogen

Die hogere prijs heeft onder andere te maken met een grote plus: beide nieuwe uitvoeringen hebben aardig wat vermogen aan boord hebben dankzij de plug-in hybride aandrijflijn. De 1.5 TSI Evo-benzinemotor is door de combinatie met een elektromotor namelijk goed voor een systeemvermogen van 150 pk. De basis-diesel komt niet verder dan 75 pk.

Caddy Flexible eHybrid: zakelijk én privé

De Caddy Flexible eHybrid richt zich op ondernemers die hun bedrijfswagen voor meerdere doeleinden willen gebruiken. Dankzij een opklapbare driezits achterbank verandert de auto in een handomdraai van vijfzitter naar praktische bedrijfswagen. Met opgeklapte achterbank beschikt de normale versie over circa 2500 liter laadruimte, de langere Maxi over 3100 liter.

Dit betekent dat je goed moet checken wat je als ondernemer door de week nodig hebt aan pakplek. Maar passen de inhouden bij jouw bedrijfsvoering, dan is de Flexible een interessante Caddy: omdat deze op geel kenteken staat, is de bpm een stuk lager dankzij een andere rekenmethode. Dit betekent dat de vanafprijs van Flexible eHybrid uitkomt op 34.890 euro*.

Tot 120 km elektrisch rijden

De plug-in hybride-combinatie zorgt voor een volledig elektrische actieradius tot zo'n 120 kilometer (WLTP). Omdat veel dagelijkse ritten hierdoor op stroom kunnen worden afgelegd, is de gecombineerde uitstoot vastgesteld op - afhankelijk van de uitvoering - net iets meer dan 40 g/km. De aandrijflijn is gekoppeld aan een zesversnellings DSG-automaat.

Snelladen vergroot inzetbaarheid

De Caddy eHybrid ondersteunt AC-laden tot 11 kW en DC-snelladen tot 40 kW. Daarmee is de accu van 10 naar 80 procent op te laden in ongeveer 25 minuten, wat de praktische inzetbaarheid tijdens de werkdag vergroot.

*Alle prijzen ex. btw, incl. bpm.