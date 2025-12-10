Zo maakt de Volkswagen Transporter PHEV diesel overbodig

Nieuws

De laatste motorvariant van de Volkswagen Transporter is nu eindelijk leverbaar. Na de dieselmotor en de elektrische aandrijving meldt de benzine-stekkerhybrideversie zich. Niet geschikt voor zero-emissiezones, wel prettig geprijsd door de lage CO2-uitstoot en daarmee lage bpm.

De plug-in hybrideversie (PHEV) completeert het Transporter-aanbod en is een prettige tussenoplossing voor wie geen dure dieselbus wil, maar ook nog niet helemaal met elektrisch uit de voeten kan. Maak je veel kilometers en hoef je geen zero-emissiezones in, dan was tot nu toe een dieselversie vaak de beste oplossing. Maar een diesel stoot veel CO2-uit, wat wordt bestraft met een hoge bpm.

Wat is de prijs van de Volkswagen Transporter PHEV (2025)?

De benzinevariant met plug-in hybridemotor heeft juist een lage CO2-uitstoot en is daarmee vriendelijker geprijsd: vanaf 45.790 euro, tegenover 46.290 euro voor de diesel-Transporter. Die lage CO2-uitstoot komt omdat de Transporter PHEV tot 56 kilometer volledig elektrisch kan rijden. Voor veel klussen in en rond de bedrijfsvestiging is dit al voldoende. Zeker wanneer je op de werkplek kunt bijladen voor de terugweg.

De hybride Transporter heeft een laadvermogen tot ruim 1100 kilogram. Het maximale trekgewicht is 2300 kilo. Ten opzichte van de basis-diesel betekent dit een gelijkwaardig laadvermogen, maar 300 kilogram meer trekgewicht. De e-Transporter is zowel wat laad- als trekvermogen betref gelijkwaardig aan de PHEV.

Tweede PHEV in middensegment bestelbussen

Op dit moment is er maar een andere bestelwagen met plug-in hybridemotor in het middensegment leverbaar. En dat is meteen de directe concurrent van de Volkswagen Transporter PHEV: de Ford Transit Custom PHEV.

De modellen zijn samen ontwikkeld en rollen van dezelfde band. De Ford is al langer leverbaar en scoort prima. In november werd de PHEV 75 keer op kenteken gezet. Dertig keer meer dan een Volkswagen Transporter diesel, een keer minder dat de e-Transporter. Blijkbaar is PHEV gewild bij ondernemers. Goed nieuws voor de Transporter PHEV.

Weinig PHEV-bedrijfswagens

Ook in andere segmenten is plug-in hybrideaandrijving vooralsnog beperkt leverbaar. Slechts twee andere Fords - de Ranger en de Transit Connect - en de Toyota Hilux zijn er als stekkerhybride.