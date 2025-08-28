Test Toyota Hilux Van Hybrid 48V (2025): met deze simpele truc bespaar je 85.000 euro

Nieuws

De Toyota Hilux is een icoon. De 'bakkies' rijden in elke uithoek van deze wereld. Voor Nederland is de spiksplinternieuwe hybride-uitvoering op grijs kenteken interessant. Ben je ondernemer, dan bespaar je bijna 85 mille door je achterbank in te leveren.

Hoe rijdt de Toyota Hilux Van Hybrid 48V (2025)?

Dat een Hilux lacht om routes waar geen wegen zijn en je zelfs door water kan laten rijden, hebben we al ervaren. In Nederland zal hij vooral asfalt zien, maar daar zit je als bestuurder niet mee, want het voelt heerlijk. De 204 pk sterke 2.8 D-4D diesel, met 500 Nm koppel, is meer dan krachtig genoeg. De 6-traps automaat en de keuze uit 2WD, 4WD sperdifferentieel, hoge en lage gearing, maakt rijden op elke ondergrond soepel en stoer tegelijk.

Het 48V-hybridesysteem voegt bij accelereren 17 pk en 65 Nm toe via de elektromotor. Dat maakt wegrijden en accelereren merkbaar soepeler. De 4,3 Ah 48V-accu laadt op via regeneratie. Gemiddeld verbruik: circa 1 op 10, zo’n 5% zuiniger dan de reguliere Hilux.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Toyota Hilux Hybrid Van 48V?

De Hilux Van combineert extra laadruimte met sterke prestaties:

Laadruimte i.p.v. achterbank: 1697x1480x1170 mm

Open laadbak: 1525x1540x480 mm

Maximaal laadvermogen: 1070 kg

Totale lengte 5325 mm, breedte 1855 mm, hoogte 1865 mm

Topsnelheid: 175 km/h

0-100 km/u: 10,7 sec

CO2-uitstoot gecombineerd (WLTP): 265 g/km

Wat is de prijs van de Toyota Hilux Van Hybrid 48V?

De Hilux Van Hybrid 48V is er vanaf 65.045 euro. De geteste Invincible-uitvoering kost 68.468 euro. Kies je voor de 150 pk 2.4 D-4D, dan begint de prijs bij 54.850 euro.

De Van is een dubbele cabine-uitvoering en staat op grijs kenteken. Om aan de eisen hiervoor te voldoen, is de achterbank (voor extra laadruimte) verwijderd en een tussenschot geplaatst. Met achterbank (een geel kenteken) betaal je 85 mille meer.

Hoe is de Toyota Hilux Van Hybrid 48V uitgerust?

De Toyota Hilux Hybrid 48V in de door ons gereden Invincible-uitvoering heeft een uitrusting die past bij de prijs. Lederen elektrisch verstelbare stoelen en prettig aanvoelende materialen op dashboard en deuren, zorgen voor een prettige werkomgeving. Treeplanken, zwarte 18 inch lichtmetalen velgen en een dikke, speciale grille voor deze uitvoering onderstrepen het stoere karakter. Daarnaast beschikt de uitrusting onder andere over:

Twee- en vierwielaandrijving

Sperdifferentieel op achteras

Hill descent control

Heel veel bakjes en vakjes

Multimediasysteem met 8 inch touchscreen

Apple Carplay/Android Auto

Oneindig veel veiligheidssystemen (meer dan verplichte serie)

Dual zone climate control

Wat vind ik van de Toyota Hilux Van Hybrid 48V (2025)?

De Hilux Hybrid Van rijdt krachtig, comfortabel en verrassend lichtvoetig. De hoge zit en het goede zicht rondom maken hem prettig in gebruik. De diesel snort lekker ouderwets en de automaat voelt rauw en zwaar aan, maar dat hoort wat mij betreft bij de beleving. Druk je het gaspedaal in, dan regeert de automaat overigens heel snel. Daar is dan weer niks ouderwets aan.

Minpuntje is de bediening van het infotainment: het ontbreekt aan een 'home'-knop om snel naar de voertuiginstellingen te schakelen bij gebruik van Android Auto/Apple Carplay. Veel instellingen zijn alleen via het stuur en een klein scherm in het instrumentenpaneel te bedienen. Dit mag anders.