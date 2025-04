Review: Toyota Hilux GR Sport is nergens bang voor, ook niet voor de Ford Ranger

Nieuws

De Toyota Hilux-lijn heeft een nieuwe aanvoerder, de Hilux GR Sport. 2.8 liter diesel, 204 pk, vanaf 72.284 euro ex. btw. Dat is 6 pk minder dan de Ford Ranger Raptor, maar ook 2.800 euro goedkoper. Hoe dan ook is de nieuwe Hilux GR Sport nergens bang voor.

Wat valt op aan de Toyota Hilux GR Sport (2025)?

De Toyota Hilux GR Sport (2025) verschilt flink van de overige Hilux-uitvoeringen. Meer spoorbreedte voor en achter, meer rijhoogte, iets grotere oploophoek om de terreincapaciteiten te verbeteren, roodgelakte dempers en rode remklauwen achter 17 inch zwarte lichtmetalen velgen en een honingraatachtige grille zijn enkele opvallende details die meteen duidelijk maken dat je naar een sportieve Hilux-telg kijkt.

De 204 pk sterke D4-D dieselmotor, met maar liefst 500 Nm aan koppel, laat het vermogen soepel op de weg komen via een 6-traps automaat, met naar keuze twee- of vierwielaandrijving. In het terrein is lage gering beschikbaar.

Wat is goed aan de Toyota Hilux GR Sport?

De GR Sport is net zoals de andere Hiluxen een auto die zich in elke uithoek van deze wereld thuisvoelt. Voldoende kracht en een aandrijfsysteem dat zelfs de meest waanzinnige ondergrond weet te bedwingen.

Voor de dynamische introductie van de Hilux GR Sport koos Toyota voor Cappadocië. Dat is een onherbergzame streek in Turkije. Het lijkt er wel een maanlandschap, maar dan met rivieren. Die neemt de Hilux Sport GR met zijn waadhoogte van 700 mm moeiteloos. Bergen, zwaar terrein, de Hilux maalt er niet om. Onder alle omstandigheden voelt de Hilux GR Sport betrouwbaar en vooral solide. Het zijn eerder de voorzichtigheid en vrees van de bestuurder die grenzen opwerpen, dan de capaciteiten van de Hilux.



Als eerste onze gratis bedrijfswagennieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan alvast in:

Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wat kan beter aan de Toyota Hilux GR Sport?

Een auto die nergens bang voor is. Wat kan daar mis mee zijn? Inderdaad, heel weinig. En het is dan ook nog eens spijkers op laag water zoeken. Je kunt het hebben over de prijs, zie punt 4, maar het is een bijzondere en technisch hoogwaardige auto en daar heeft de liefhebber geld voor over. Wat ons betreft mag het 8-inch touchscreen iets groter en is het zwarte interieur voor dit geld nogal saai en te kunststofferig. De rode veiligheidsgordels vormen dan wel weer een fraai accent.

Wat is de prijs van de Toyota Hilux GR Sport?

De Toyota Hilux GR Sport (2025) is er vanaf 72.284 euro, exclusief btw. Waarmee de GR Sport meteen de duurste Hilux is, want de prijslijst begint al bij 54.850 euro ex. btw voor een 2.4 D-4D. Maar dan beschik je over slechts 150 in plaats van 204 pk.

Wat vind ik van de Toyota Hilux GR Sport (2025)?

De Hilux GR Sport is een beest van een auto, hoewel volledig overpowered voor gebruik in Nederland. Maar dat zal de koper een zorg zijn. Sterker nog, het is waarschijnlijk een extra aantrekkelijk koopargument. Iets dat ik na de uitgebreide offroadtest volledig begrijp.

Het vertrouwen dat de Toyota Hilux GR Sport inboezemt, is fenomenaal. Ook al rijd je in Nederland merendeels op het asfalt, alleen de gedachte dat je er overal mee terechtkunt, is gaaf. En die veelzijdigheid betekent niet dat de auto op asfalt te springerig wordt. Ook op asfalt presteert-ie prima, met dank aan het strakke onderstel. Dat er bovendien een aanhanger van maximaal 3500 kilo achter kan en er ook nog eens 1115 kilo aan laadvermogen beschikbaar is, maakt hem bovendien multifunctioneel.

De keuze Ford Raptor of Toyota Hilux GR Sport is een persoonlijke keuze. Maar gezien de prijsstelling is de Hilux GR Sport in het voordeel. Of dit ook uitwerkt in de verkoopcijfers, zal later duidelijk worden.