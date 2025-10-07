Ford Ranger PHEV: met een stekker kun je meer

PARTNERBIJDRAGE

De Ford Ranger is als plug-in hybride (PHEV) een concurrerend geprijsde pick-up. Met een volwaardige dubbele cabine, tijdelijk al vanaf 51.617 euro (ex. btw), rijd je met z'n vijven zuinig door stad en - onverhard - land. Met een flinke lading, zowel in de laadbak als met een aanhanger. En met een speciale optie werk je zelfs in de rimboe met je eigen apparatuur.

Sterkste Ranger ooit, mét elektrische actieradius

De stekker-Ranger is, met een verbruik van ruim 1 op 15 (WLTP), niet alleen zuinig. Dankzij de deels elektrische aandrijving beschikt de pick-up bovendien over een indrukwekkend koppel van 690 Nm: het hoogste Ranger-koppel ooit.

Daarnaast is hij de eerste Ford pick-up die zo'n 43 kilometer volledig elektrisch rijdt. Veel ondernemers hebben hier genoeg aan voor hun dagelijkse werkafstand. Kun je tijdens je werkzaamheden ter plekke met 16 ampère opladen, dan heb je binnen vier uur opnieuw 43 kilometer ter beschikking.

Ondanks de hybride aandrijving blijft de Ranger trouw aan zijn roots: de 279 pk-sterke pick-up kan tot 1.000 kg laden en 3.500 kg trekken. Waar je dat doet, maakt ook niet uit: de e-4WD met lage gearing en sperdifferentieel zorgt ervoor dat ondernemers die regelmatig zwaar werk verrichten of op onverharde wegen moeten rijden ook goed bediend worden.

Stroom op de bouwplaats met Pro Power Onboard

Een belangrijk pluspunt voor zzp’ers in bijvoorbeeld de bouw, installatietechniek of evenementenbranche: Pro Power Onboard. Met dit systeem kun je rechtstreeks vanuit de pick-up 2,3 kW stroom leveren aan elektrisch gereedschap, verlichting of zelfs een koelkast.

Een aparte generator meeslepen is dus verleden tijd. Pro Power Onboard is standaard vanaf de Stormtrak-uitvoering en als optie voor de andere versies. Meer power kan ook: er is zelfs een krachtigere 6,9 kW-versie leverbaar.

Ford Ranger PHEV (2025): rijmodi en comfort

Bestuurders kiezen zelf hoe ze de elektrische aandrijving willen gebruiken: automatisch (Auto EV), volledig elektrisch (EV Now), batterij sparen (EV Later, voor als je 'stilletjes' thuis wilt komen bijvoorbeeld)) of opladen tijdens het rijden (EV Charge). Regeneratief remmen zorgt voor extra efficiëntie.

Digitale tools voor ondernemers

Zoals elk Ford Pro-model is de Ranger PHEV uitgerust met handige digitale diensten. Via de FordPass-app ontvangen bestuurders status- en veiligheidsmeldingen, terwijl wagenparkbeheerders gebruik kunnen maken van Ford Pro Telematics. Ook een digitaal logboek is inbegrepen, wat de rittenregistratie en belastingadministratie vereenvoudigt.

Prijs Ford Ranger PHEV (2025)

De Ford Ranger PHEV is in ons land leverbaar in drie uitvoeringen en de prijzen beginnen nu bij 51.617 euro voor de Ranger PHEV XLT. Dit is inclusief een tijdelijk extra Ford Pro-voordeel. In de prijslijst vind je alle uitvoeringen.