Kia PV5 pakt prijs zonder een kilometer praktijkervaring

Nieuws

De Kia PV5 moet nog op de markt komen. Toch is het model al bekroond met een van de meest gewilde prijzen in de branche: de titel International Van of the Year. En dan die van 2026, het jaar van zijn introductie. Een andere nieuwkomer, de Chinese Farizon SV, eindigde als tweede. Derde plek is voor de Ford Transit Courier.

Nog beginnen aan carrière

De Kia PV5 Cargo neemt met de titel het stokje over van de Renault Master, de International Van of the Year 2025. Waar de Master kan terugkijken op een geschiedenis van 45 jaar, moet de Kia nog beginnen aan zijn carrière. De eerste Cargo-versies worden immers pas in december bij de dealer verwacht.

Kia PV5 (2026) later ook als camper

Een van de sterke punten waarmee de PV5 scoorde bij de jury, is de flexibiliteit. De elektrische bestelwagen wordt gebouwd op een skateboard-platform. Denk letterlijk aan een skateboard waarin de volledig elektrische aandrijflijn is verwerkt. Door de vlakke bovenkant kunnen eenvoudig allerlei carrosserieën worden opgebouwd. De Kia wordt hierdoor leverbaar als gesloten bestelwagen (Cargo), personenvervoerder (Passenger), chassis-cabineversie, dubbele cabine (Crew Van), rolstoeltaxi en op termijn zelfs als camper.

De PV5 Cargo L2H1, die als eerste in de showroom zal staan, biedt 4,4 m3 meter laadruimte en een laadvermogen tot 790 kilogram. Er zijn drie batterijvarianten beschikbaar: 51,5 kWh, 71,2 kWh en (binnenkort) 43,3 kWh. Het maximale elektrische bereik van de Cargo is volgens Kia 416 kilometer (WLTP).

Wat is de prijs van de Kia PV5 Cargo (2026)?

De Kia PV5 Cargo is al te bestellen. De vanafprijs is 31.120 euro (ex. btw en bpm), mits je voor eind van het jaar bestelt. Daarna komt er 1250 euro bovenop de introductieprijs.