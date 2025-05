Uitdager ID.Buzz wordt alleskunner: alweer nieuwe Kia PV5

Nieuws

In een van de allereerste persberichten over de nieuwe Kia PV5 bestelbus werd al gerept over de vele mogelijkheden: ‘Overdag een taxi, ’s avonds een bestelbus’. Nieuwste project: de rolstoeltaxi.

Mogen Kia-ontwerpers niet naar huis?

Bij Kia mogen de ontwerpers blijkbaar nooit naar huis. Of misschien willen ze het wel niet. Omdat het lijkt alsof ze de vrije hand krijgen om de PV5 naar eigen goeddunken aan te kleden. Het levert vaak bijzondere versies op, zoals de camper PV5 WKNDR en het rijdende kantoor PV5 Spielraum.

Kia PV5 WAV: rolstoelbus

Maar ook zeer praktische uitvoeringen, zoals de rolstoeltoegankelijke WAV (Wheelchair Accessible Vehicle). Hij speelt in op de groeiende vergrijzing en het verdwijnen van omgebouwde dieselbussen. Die mogen immers steeds vaker stadscentra niet meer binnen, zoals in Nederland door de zero-emissiezones.

Met de elektrische WAV kunnen particulieren, bedrijven en instanties die met rolstoelvervoer te maken hebben, ongehinderd hun passagiers vervoeren. Overigens geldt er momenteel nog een vrijstelling voor dieselbussen die zijn ingericht voor rolstoeltoegankelijke bussen.

Toegankelijkheid in elk detail

De bus beschikt over een zij-instap met oprijplaat, waarmee rolstoelgebruikers eenvoudig vanaf de stoep kunnen binnenrijden. Een derde zitrij met opklapbare stoel maakt het mogelijk dat een begeleider naast de rolstoeler plaatsneemt. Alles is gericht op veiligheid, zoals een rolstoelbevestigingssysteem. De oprijplaat heeft een draagvermogen tot 300 kg.

Smaakt naar meer

Het zogenaamde Platform Beyond Vehicle (PBV) van de PV5 is een modulair platform. Alles voor de aandrijving, van accupakket tot elektromotoren, is in dit platform geïntegreerd. Daardoor passen er heel eenvoudig verschillende carrosserieën op. Met de tekendrift van de Kia-ontwerpers tot nu toe kunnen we niet wachten op wat er gaat volgen.

Kia PV5 (2025) als doodnormale bestelwagen

Gelukkig is de PV5 er ook als doodnormale bestelwagen. De bus is vanaf nu bestelbaar, prijzen beginnen bij 32.370 euro. De eerste uitleveringen worden in oktober 2025 verwacht. Of de PV5 WAV echt verkocht gaat worden, is nog niet gezegd. Maar ook in eerdere persberichten verscheen een foto van een rolstoel in een PV5. Dus de kans is groot.