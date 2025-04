In deze elektrische camper van Kia zit je nooit met een lege accu

Nieuws

Het houdt maar niet op bij Kia. De hele ontwerpafdeling aan de speed om maar door te gaan. De net geïntroduceerde PV5 bestelwagen blijkt een inspiratiebron voor ontwerpers. De jongste variant is net aan het publiek vertoond en raakt de avonturier vol in het hart.

Camper van de toekomst

Een busje is een busje. Zou je denken. Maar buscampers bewijzen al decennialang dat je ook in je vrije tijd veel plezier kunt hebben van een bestelwagen. Kia doet nu ook een duit in het zakje met de conceptversie van de PV5 WKNDR. Denk er nog wat E´s bij en je hebt Weekender. Een naam die de lading niet echt lijkt te dekken omdat de compacte buscamper meer geschikt lijkt voor lange reizen in onherbergzaam gebied dan een weekendje Dishoek.

Skateboardplatform Kia PV5 voor veel varianten

De PV5 is bedacht als zogenaamd ´modulair platform´. Een voertuig dat een bodem heeft met daarin de aandrijflijn geïntegreerd, waarop vrij eenvoudig allerlei carrosserievormen geplaatst kunnen worden. Ook wel ‘skateboardplatform’ genoemd. Overdag bestelwagen, ´s avonds taxi bijvoorbeeld. De PV5 komt er dan ook vanaf de start meteen als bestelwagen, dubbele cabine, personenvervoerder en chassis-cabine.

Wat kan de Kia PV5 WKNDR Concept (2025)?

De WKNDR laat nu zien dat er nog veel meer mogelijk is. Voorzien van een vrij in te richten interieur, met bijvoorbeeld een keukentje en een uitklapbaar dak, levert de WKNDR alle ruimte om te relaxen. Daarbij maakt het niet uit waar je bent. De brede wielen met terreinbanden, de grote bodemvrijheid en de lier zorgen ervoor dat je altijd en overal een rustig plekje kunt vinden. Zonnepanelen en zogenaamde waterkrachtturbinewielen laden de accu's tijdens het rijden op, zodat je nooit zonder stroom komt te zitten.

Bestellen Kia PV5 WKNDR?

Of avonturiers meteen naar de Kia-dealers kunnen rennen voor een bestelformulier is nog niet bekend. Maar waar rook is, is vuur. Wat we wel weten: de reguliere PV5 is vanaf mei te bestellen en gaat eind dit jaar in productie.