Review Ford Ranger PHEV (2026): stekker neemt stokje van diesel over

In Rijkswaterstaat-tooi zien we de Ford Ranger regelmatig door het land kruisen. De pick-up is bij veel overheidsdiensten, groenwerkers, bouwvakkers en paardenliefhebbers in trek vanwege zijn multifunctionele capaciteiten. Geldt dat ook voor de nieuwe PHEV-versie?

Hoe rijdt de Ford Ranger PHEV (2026)?

Het merendeel van de Rangers die nu rondrijden, heeft een dieselmotor onder de kap. De plug-in hybride-versie (PHEV) is immers pas sinds afgelopen jaar beschikbaar, maar maakte in zijn debuutjaar wel het verschil. Van alle in 2025 verkochte Rangers tanken slechts 86 diesel. De Ford Ranger PHEV reed 315 keer de showroom uit. Met dank aan de afschaffing van de bpm-vrijstelling en de gunstige bpm berekening voor de CO2-zuinige PHEV. De stekker neemt het stokje van de diesel over.

En dat is niet verkeerd. De diesel voelt weliswaar wat krachtiger bij het rijden op lage snelheid en in het terrein in 4x4-modus, maar de deels elektrische aandrijving van de PHEV kan er ook wat van. Zijn koppel van 697 Nm is namelijk tot nu toe het dikste Ranger-koppel ooit.

De benzinemotor zorgt er bovendien voor dat ook bij hogere toerentallen voldoende vermogen en koppel aanwezig is. Dat maakt de PHEV tot een prettig te rijden, vrij stille auto. Tijdens de maximaal 43 elektrische kilometers hoor je hem amper, daarna laat de 2,3-liter benzinemotor 279 pk los voor een 'smooth ride' over het asfalt. Het terrein waarop hij toch het merendeel van zijn kilometers zal maken.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Ford Ranger PHEV?

De plug-in hybride Ranger heeft als groot voordeel dat je tot 43 kilometer elektrisch kunt rijden. Wat de brandstofkosten - en CO2-uitstoot - verlaagt. Dankzij die bijzondere aandrijflijn kan er ook een flinke aanhanger achter én veel spul in de achterbak.

De PHEV is alleen leverbaar als Double Cab, met drie zitplaatsen achterin. Dit zijn de belangrijkste specs van de Ford Ranger PHEV Wildtrak:

Afmetingen (lxbxh): 5350 x 2207 x 1878 mm

Laadbaklengte: 1638 mm

Laadbakbreedte: 1584 mm (1224 mm tussen wielkasten)

Laadbakdiepte: 498 mm

Laadhoogte (onbeladen): 874 mm

Vermogen: 279 pk

Koppel: 697 Nm

Motor: 2.3 liter viercilinder, vierwielaandrijving

Massa rijklaar: 2620 kg

Laadvermogen: 980 kg (basisuitvoering XLT: 1030 kg)

Trekvermogen (geremd): 3500 kg

CO2-uitstoot (WLTP): 145 g/km

Opgegeven verbruik (WLTP): 1 op 15,6

Wat is de prijs van de Ford Ranger PHEV?

De Ford Ranger PHEV (2026) is te koop vanaf 57.154 euro. Voor dit geld krijg je de basis XLT. De door ons gereden (en gefotografeerde) Stormtrak is per 2026 niet meer leverbaar. De Wildtrak is nu het topmodel en kost 64.054 euro (alle prijzen inclusief bpm, exclusief btw).

Hoe is de Ford Ranger PHEV uitgerust en wat zijn goede accessoires?

De Ranger PHEV is leverbaar in twee versies, XLT en Wildtrak. De basisversie beschikt al over bijvoorbeeld een uitgebreid infotainmentsysteem met DAB-radio, Apple CarPlay, Android Auto en een 12-inch touchscreen, achteruitrijcamera en parkeersensoren, adaptieve cruisecontrol, klimaatregeling met twee zones en een elektrisch verwarmbare voorruit. De Wildtrak voegt daaraan toe:

18-inch (i.p.v. 17 bij XLT) lichtmetalen wielen

Centrale dubbele vergrendeling deuren en laadklep

Sperdifferentieel op achteras

Privacy glas

Led mist- en koplampen

Metalen bodemplaat

Elektrisch verstelbare en verwarmbare bestuurdersstoel

Een zeer prettig accessoire - voor mobiele werkers - is het Cargo Area Pack. Belangrijkste onderdeel van dit pakket is het Pro Power Onboard systeem. Hiermee kun je vrijwel alle apparatuur van stroom voorzien, handig op plekken waar (nog) geen externe stroom voorhanden is. Het is er in twee vermogensversies: 2,3 kW (1200 euro extra) of 6,9 kW (+ 1800 euro) voor het zwaardere werk. Ook de elektrisch bedienbare laadruimteafdekking is prettig (+ 2050 euro, alleen op Wildtrak).

Wat vind ikzelf van de Ford Ranger PHEV (2026)?

De Ranger ligt prettig op het netvlies. Een stoere auto die uitstraalt dat hij niet bang is om naast het asfalt te rijden. Omdat niet iedereen die kunst van het offroad rijden voldoende beheerst, beschikt de Ranger over 6 rijmodi (plus een speciale sleepmodus) om zich aan te passen aan de ondergrond, van asfalt tot zand en modder.

Omdat de PHEV alleen als Double Cab leverbaar is, zal de pick-up vaak dienstdoen als gecombineerde bedrijfs- en gezinsauto. En daarvoor is de PHEV meer dan geschikt. Korte ritjes legt hij volledig elektrisch (en stil) af, maar je hoeft niet steeds een laadpaal op te zoeken wanneer je wat verder weg wilt. Aan comfort zal het in elk geval niet ontbreken. De PHEV rijdt prettig en de stoelen bieden veel comfort.

De op de foto's poserende Stormtrak is helaas niet meer. Wat rijden betreft, maakt dat niet zoveel uit, maar helaas is de bijzondere lakkleur van dit model ook niet meer leverbaar op de PHEV.