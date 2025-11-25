Superzuinige Ford Ranger PHEV schrijft historie met internationale prijs

Nieuws

De bak van de Ford Ranger Plug-in Hybrid (PHEV) is blijkbaar groot genoeg voor wat prijzen. Voor de vierde keer pikt het model de International Pick-up Award (IPUA) op, dit keer voor 2026/2027. Op zich dus niet meer zo bijzonder, toch is er iets speciaals aan deze editie.

Hybride aandrijflijn met sterke prestaties

De prijs wordt sinds 2009 tweejaarlijks uitgereikt tijdens de Solutrans bedrijfswagenbeurs in Lyon. Het bijzondere aan deze editie is dat de IPUA voor het eerst in de geschiedenis van de prijs naar een PHEV gaat.

De jury waardeerde in dit geval de balans vooral tussen prestaties en efficiëntie. De hybride-aandrijflijn maakt de pick-up volgens de jury geschikt voor zowel dagelijks gebruik als zwaardere werkopdrachten, zonder dat dit ten koste gaat van brandstofverbruik of inzetbaarheid.

Bekende Ranger-eigenschappen

De Ranger PHEV combineert hiervoor een 2,3-liter EcoBoost-benzinemotor met een elektromotor van 75 kW. De pick-up biedt meerdere EV-rijmodi, waardoor volledig elektrisch, alleen op benzine of hybride rijden mogelijk is. Het systeemvermogen komt uit op 281 pk en 697 Nm trekkracht. Daarmee behoudt het model belangrijke eigenschappen van de Ranger, waaronder een maximaal trekgewicht van 3.500 kilogram. Het gemiddelde WLTP-verbruik is 6,2 l/100 km (1 op 16,1).

Met de winst voor 2026/2027 staat de Ford Ranger nu op vier IPUA-titels, na eerdere overwinningen in 2013, 2020 en 2024. Daarmee is het model de meest onderscheiden pick-up binnen deze internationale verkiezing.

Prijs van de Ford Ranger PHEV 2025

De Ford Ranger PHEV wordt in Nederland geleverd als Crew Cab met vijf zitplaatsen en heeft een vanafprijs van 55.231 euro, inclusief bpm, exclusief btw.