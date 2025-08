Nieuws

De plug-in hybride (PHEV) bestelbus is bezig aan een voorzichtige opmars. Er zijn nu drie modellen te koop. Na de Ford Transit Connect en Transit Custom mengt ook Volkswagen zich in de strijd met de Transporter eHybrid. Een plug-in hybride is gericht op ondernemers die zuinig willen rijden, maar hun laadvermogen en trekgewicht niet willen inleveren.

Techniek gedeeld met Ford Transit Custom

Op technisch vlak is de Transporter eHybrid identiek aan de Transit Custom PHEV. Beide busjes komen namelijk uit dezelfde fabriek en delen de aandrijflijn. Dat betekent een 2.5-liter benzinemotor gekoppeld aan een elektromotor met een totaal vermogen van 233 pk, een elektrische actieradius tot zo'n 50 kilometer, en een minimaal laadvolume van 5,8 m³. Geremd mag de VW tot 2.300 kg trekken.

Prijs van de Volkswagen Transport eHybrid

Toch begint de Volkswagen Transporter eHybrid (2025) met een achterstand. De vanafprijs is vastgesteld op 46.690 euro, zo’n 600 euro meer dan de Ford. Mogelijk dat de uitrusting nog in het voordeel van de Volkswagen uitvalt, maar de precieze invulling hiervan is nog niet bekend. Prijs is inclusief btw en bpm.

Uitrusting in vijf uitvoeringen

De orderboeken zijn inmiddels wel al geopend. Volkswagen levert de Transporter eHybrid in vijf smaken: Transporter, Life, Style, Bulli en PanAmericana. De basisversie is voorzien van o.a. LED-koplampen, moderne rijhulpsystemen, een 12-inch digitaal dashboard en automatische airco.

Let op zero-emissiezones

Volledig elektrisch rijden is mogelijk, maar de eHybrid krijgt geen toegang tot zero-emissiezones in binnensteden. Die blijven voorbehouden aan 100% elektrische bestelwagens. Wel profiteert de plug-in hybride van een lagere bpm dankzij de beperkte CO2-uitstoot. Zonder in te leveren op prestaties.