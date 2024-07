Nieuws

Manoeuvreren met een bestelwagen, in welke maat dan ook, is niet altijd even prettig. Zeker niet wanneer je moet afslaan: de dode hoek is vaak groot. Maar adequate hulp is tegenwoordig gewoon leverbaar.

Bedrijfswagens worden – net zoals personenwagens – steeds vaker voorzien van elektronische hulpjes die het rijden veiliger maken. Voor zowel de bestuurder als het overige verkeer. Met name de dode hoek is een ding. Rechts afslaan in een bus met een klein ruitoppervlak is altijd vervelend. Je hebt immers weinig zicht op voetgangers en fietsers aan de rechterkant.

Camera’s maken dode hoek zichtbaar

Grotere (dubbele) spiegels geven al meer zicht op de dode hoek, maar Opel komt nu bovendien met Dynamic Surround Vision op de Combo en Vivaro. Twee camera’s, een onder de rechter buitenspiegel en een boven de achterdeuren, geven hun beeld door aan de elektronische binnenspiegel.

De camera boven de achterdeuren geeft een ruim beeld van wat zich achter de bestelwagen afspeelt. Schakel je echter het knipperlicht naar rechts in, dan wordt een deel van de het lcd-spiegelscherm gevuld met beeld aan de zijkant. Hiervoor zorgt de camera onder de rechterspiegel. Het risico dat een andere verkeersdeelnemer hierdoor in gevaar komt, is met deze elektronische oplossing aanzienlijk kleiner.

Het Dynamic Surround Vision pakket is leverbaar op zowel de elektrische als niet-elektrische versies en heeft een meerprijs van 1.200 euro bij de Vivaro en 1.900 euro bij de Combo omdat het hier onderdeel is van een ruimer pakket. Alle prijzen zijn exclusief btw.