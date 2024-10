Deze 5 eigenschappen van de Ford Transit Connect (2025) maken je blij

Partnerbijdrage

De Ford Transit Connect (2025) is meer dan een werkpaard. Wij benoemen vijf eigenschappen waar iedereen blij van wordt.

1. Ford Transit Connect biedt veel laadruimte

De Transit Connect in de grootste uitvoering (L2) is 4853 mm lang, 2100 mm breed en 1886 mm hoog. Dit levert een laadvloer op die 2150 mm lang, 1628 mm breed en 1275 mm hoog is. Goed voor een totaalvolume van 3,7 kubieke meter. De L1 heeft 3,1 kubieke meter aan laadruimte.

2. Laadruimte goed bereikbaar

De wielkasten nemen iets van de laadruimte weg, maar er is nog altijd voldoende ruimte om via de breed openende achterdeuren een Europallet (1200 x 800 mm) naar binnen te schuiven. De zijschuifdeur van de L2 opent zich over een afstand van 846 mm en dat biedt de mogelijkheid om een Europallet ook zijdelings naar binnen te werken. De zijdeuropening van de L1 bedraagt 703 mm.

3. Cockpit gericht op comfort

Relaxed veel kilometers maken is gegarandeerd. Al vanaf de basisuitvoering Trend is de uitrusting op niveau. Stevige en goed instelbare stoelen en een 10-inch touchscreen met navigatie, digitale radio, bluetooth en Apple Car Play of Android Auto voor een persoonlijk tintje. Het digitale dashboard is naar eigen smaak in te delen. Airco, elektrisch bedienbare ruiten en spiegels, twee USB-C-aansluitingen, cruise control met speed limiter, centrale vergrendeling, parkeersensoren en nog veel meer maken het comfort compleet.

4. Ford Transit Connect: veiligheid boven alles

De Ford-bestelwagen beschikt over een veiligheidsuitrusting die vergelijkbaar is met een moderne personenwagen. Samengevat onder de naam Ford Co-Pilot 360 Assist kan de bestuurder rekenen op assistentiesystemen om netjes binnen de lijnen te blijven rijden, verkeersbordenherkenning en een noodrem bij een dreigende aanrijding, inclusief detectie van voetgangers en fietsers en hulp bij het uitwijken om de kans op over- of onderstuur te minimaliseren.

5. Connect is ook echt ‘connected’

Via de app Ford Pass Pro is de locatie van de Connect altijd te achterhalen en kun je bovendien je brandstofkosten bijhouden voor de boekhouding of zakelijke ritten registreren in het geval van bijtelling. Daarnaast houdt de app de technische toestand van de bestelauto bij en meldt deze wanneer het tijd is voor onderhoud. Of wanneer er iets mis is, zodat er meteen actie kan worden ondernomen. Wil je meer ondersteuning, dan is het goed om te weten dat Ford Pro Software nog meer diensten biedt.

Nog in 2024 rijden met de Ford Transit Connect?

In verband met de afschaffing van de bpm-vrijstelling, waardoor een Connect vanaf 2025 zomaar 40 procent duurder kan worden, heeft Ford een goede voorraad van de Transit Connect. In 2024 rijden met de Connect hoeft dus geen probleem te zijn.