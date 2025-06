Dagwaarde bedrijfsauto berekenen: zo doe je dat

Nieuws

Heb je een nieuwe bedrijfswagen op het oog? Of ben je gewoon benieuwd wat jouw oude bus nog oplevert? Dan is het slim om de dagwaarde of inruilwaarde van je bestelbus bepalen. Maar hoe doe je dat? We zetten een paar praktische tips op een rij.

Je overweegt om een nieuwe of gebruikte bus te kopen. Dan is het handig om vooraf te weten wat je een reëel bedrag is voor je huidige bestelwagen. Zodat je je niet op glad ijs begeeft als je bij de verkoper van je nieuwe bus staat. Met de volgende drie tips kom je juist beslagen ten ijs en sta je sterker in de prijsonderhandelingen met de verkoper.

1. Vraag het je eigen garage

Ga je binnenkort toch langs voor onderhoud? Vraag gerust eens wat jouw autobedijf inschat als inruilwaarde. Zij kennen het merk en model door en door en kunnen op basis van onderhoudshistorie en staat van de bus een redelijk nauwkeurige inschatting maken.

2. Vergelijken met soortgelijke bussen online

Even rondneuzen op een grote occasionsite geeft ook een indruk van de huidige marktwaarde. Zoek op hetzelfde merk, model, bouwjaar, kilometerstand en uitvoering als jouw bestelbus en kijk wat verkopers ervoor vragen. Let wel: dit zijn vraagprijzen, geen gegarandeerde opbrengsten. Maar het helpt om te zien waar jouw bus ongeveer staat in de markt.

3. Let op de kleine lettertjes

Nog een aandachtspunt: de dagwaarde is niet hetzelfde als de handelswaarde. De dagwaarde is wat je bus nú waard is, rekening houdend met leeftijd en gebruik. Het bedrag dat je ook terugvindt in vraagprijzen. De inruilwaarde ligt daar meestal iets onder, omdat een dealer kosten maakt om de bus weer verkoopklaar te maken en (wettelijke) garantie. Je kunt je bus natuurlijk zelf verkopen, maar dat kost vaak tijd én misschien een hoop gedoe: afspraken maken, wel of niet laten proefrijden etc. Inruilen kan hierdoor aantrekkelijker zijn.

Tot slot: een kwestie van gezond verstand

Uiteindelijk is het een combinatie van factoren die de prijs bepaalt: leeftijd, kilometerstand, staat van onderhoud en accessoires. Zelfs de kleur kan invloed op de waarde hebben. Door meerdere bronnen te raadplegen, krijg je een completer beeld en sta je sterker bij verkoop of inruil.