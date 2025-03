Checklist voor de aanschaf van een bestelwagen: 8 praktische tips

Nieuws

Bij de aanschaf van een bedrijfswagen komt veel kijken. Een verkeerde keuze kan op lange termijn duur uitpakken, terwijl de juiste bus je bedrijf efficiënter en winstgevender maakt. Daarom is een goede voorbereiding essentieel. Hieronder acht praktische tips om de ideale bedrijfswagen te kiezen.

1. Houd rekening met laadvermogen en laadruimte

Zoek je een nieuwe bus als vervanging en voldoet je huidige bestelwagen? Controleer dan het maximaal toegestane laadgewicht en de afmetingen van de laadruimte. Zorg ervoor dat je nieuwe wagen geschikt is voor jouw ladingen.

Voorzie je andere lading of werkzaamheden in de nabije toekomst, neem dit dan mee in je overwegingen en stap over op een bus met meer ruimte of laadgewicht. Vergeet ook de aanhanger niet, mocht dit nodig zijn. Kan de bus een aanhanger trekken en zo ja, hoe hoog mag het aanhangergewicht zijn?

2. Brandstofkeuze: diesel, waterstof of elektrisch?

Steeds meer steden voeren zero-emissiezones in. Ben je daar veel te vinden met je bestelwagen, overweeg dan een elektrische bus. Diesel blijft een goede optie voor lange afstanden en waterstof zou een mooie combinatie kunnen vormen: snel tanken, veel kilometers én zero-emissiezones binnenrijden. Dat er nog maar weinig waterstoftankstations zijn, kan roet in het eten gooien. Ook de aanschafprijs van een waterstofbus in nog hoog, hoewel er subsidie mogelijk is.

3. Nieuw of tweedehands?

Een nieuwe bedrijfswagen biedt garantie en betrouwbaarheid, maar een tweedehands model kan financieel aantrekkelijker zijn. Controleer bij een gebruikte bus altijd de onderhoudshistorie.

4. Leasen of kopen?

Leasen zorgt voor lagere maandlasten en minder zorgen over onderhoud. Ook houd je geld in kas, hoewel kopen op lange termijn voordeliger kan zijn. Kies wat het beste past bij je financiële situatie.

5. Brandstofverbruik en kosten

Een zuinige bestelwagen bespaart op brandstofkosten. Check het verbruik en vergelijk modellen om een economisch verantwoorde keuze te maken. Al een klein verschil in verbruik kan met een zuinigere bus bij veel kilometers op termijn een flink financieel voordeel opleveren.

6. Aanpassingen en inrichting

Heb je schappen, rekken of een gekoelde laadruimte nodig? Overweeg direct aanpassingen te laten doen of kies een model dat eenvoudig aan te passen is.

7. Verzekering en wegenbelasting

Bereken de maandelijkse kosten van wegenbelasting en verzekering. Sommige bestelwagens vallen onder gunstige regelingen, wat kan schelen in de vaste lasten.

8. Proefrit en vergelijken

Test altijd meerdere voertuigen om te ervaren hoe ze rijden. Vergelijk merken en modellen om de beste prijs-kwaliteitverhouding te vinden. En doe dat serieus: niet een blokje om, maar vraag de bus een paar uur mee. Probeer bijvoorbeeld of jouw werkzaamheden goed passen bij de beoogde bestelwagen: is laden/uitladen eenvoudig, past er een pallet in, is er plek voor alle apparaten die met je mee gaan? Probeer het uit met je eigen spullen om verrassingen te voorkomen.