Waterstofbus voor een prikkie: Opel Vivaro Hydrogen met 35.750 euro subsidie

De Opel Vivaro Hydrogen heeft een frisse look en een update van rijhulpsystemen gekregen. Met een prijs van 71.500 euro lijkt de waterstofbus een flinke investering, maar dankzij subsidies kan die prijs met maximaal 35.750 euro omlaag. Hoe dat werkt? Wij leggen het uit

Waarom kiezen voor waterstof?

Elektrisch rijden is in opkomst, maar waterstof biedt een aantrekkelijk alternatief. Het grootste voordeel? Tanken gaat net zo snel als bij een dieselvariant. Binnen enkele minuten ben je weer onderweg met een actieradius van 400 kilometer. Bovendien hebben weersomstandigheden nauwelijks invloed op de prestaties, iets wat bij elektrische voertuigen vaak een uitdaging is.

Waterstoftankstations: een groeiend netwerk

Een veelgehoord bezwaar is het beperkte aantal waterstoftankstations. Momenteel telt Nederland er slechts veertien, aldus de Waterstofguide. Maar er is goed nieuws: de EU streeft ernaar om elke 200 kilometer een waterstoftankstation te hebben. Dit betekent dat het aantal tankstations in Europa zal groeien van 150 nu naar minstens 500 in 2030.

Hoe profiteer je van subsidies?

Omdat waterstofrijden nog in de kinderschoenen staat, stimuleert de overheid ondernemers met aantrekkelijke subsidies. De belangrijkste regeling? De SWIM-subsidie (Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit). Wanneer een waterstoftankstation samenwerkt met ondernemers die minimaal 30% van hun waterstof daar afnemen, kunnen de voertuigiegenaren rekenen op een flinke tegemoetkoming.

Wat levert dat op?

Voor de Opel Vivaro Hydrogen betekent dit volgens importeur Stellantis een subsidie van 35.750 euro per bestelwagen. Heb je een waterstoftankstation in de buurt? Dan is dit een gouden kans! Daarnaast zijn er bedrijven die investeren in een eigen waterstofinstallatie. Die zijn meestal niet openbaar, maar met deze subsidie wordt samenwerking ineens een zeer interessante optie.

Andere fiscale voordelen voor waterstofbestelwagens

Kom je niet in aanmerking voor de SWIM-subsidie? Geen zorgen! Er zijn nog andere regelingen die kunnen helpen:

Milieu-investeringsaftrek (MIA): Hiermee kun je tot 45% van het investeringsbedrag aftrekken van de winst.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): Hiermee mag je maximaal 75% van de investeringskosten op een zelfgekozen moment afschrijven.

Hoewel deze regelingen minder lucratief zijn dan de SWIM-subsidie, kunnen ze toch een flink belastingvoordeel opleveren. In het geval van de Opel Vivaro Hydrogen komt dat volgens een rekenvoorbeeld van de overheid neer op een geschatte besparing van 8000 euro. Niet verkeerd toch?

Wanneer aanvragen?

De SWIM-subsidie is aan te vragen tussen 1 april 2025 en 7 mei 2025, MIA/Vamil kan het hele jaar door. Wil je profiteren van deze regeling? Zorg dan dat je op tijd bent met je aanvraag, want de subsidiepotjes kunnen leegraken.