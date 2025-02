Waarom waterstof volgens Toyota onmisbaar is voor mobiliteit in de toekomst

PARTNERBIJDRAGE

Toyota ziet een mooie toekomst voor waterstof-elektrische aandrijving in de mix met batterij-elektrische aandrijving, hybride en plug-in hybride. Zeker met Toyota's nieuwste, efficiënte brandstofcel.

Elektrisch als het kan, waterstof waar het moet. Dat is de benadering van Toyota. Niet op elke plek in de wereld staat immers een laadpaal. De derde generatie brandstofcelsysteem van Toyota is daarom duurzamer, efficiënter en goedkoper.

Zero-emissiezones? Geen probleem met waterstof

Met een waterstofbestelwagen rijd je volledig schoon en heb je toegang tot alle milieuzones. Omdat een waterstofauto geen CO2 uitstoot – het enige restproduct is water – past deze perfect binnen de strengste milieuregels. Een zero-emissiezone is daarom geen enkel probleem.



Daarnaast biedt waterstof een belangrijk voordeel ten opzichte van volledig elektrische voertuigen. Neem bijvoorbeeld het waterstof-elektrische prototype van de Toyota Hilux (met nu nog een tweede generatie brandstofcel): je tankt binnen enkele minuten en rijdt vervolgens weer zo’n 500 kilometer. Dat maakt waterstof bijzonder geschikt voor lange afstanden.

Derde generatie Toyota brandstofcel: efficiënter en duurzamer

Wat is er verbeterd ten opzichte van de tweede generatie brandstofcel?

Langere levensduur – gaat tot twee keer zo lang mee als de vorige generatie, waardoor de levensduur nu vergelijkbaar is met een traditionele dieselmotor. Bovendien is het ontwerp vrijwel onderhoudsvrij.

Hogere efficiëntie – 1,2 keer efficiënter dan de vorige generatie en daarmee tot 20% zuiniger. Dit betekent dat je verder komt op een volle tank.

Lagere kosten – dankzij innovaties in het celontwerp en slimmere productiemethoden wordt het systeem goedkoper en breder toepasbaar.

Van personenauto’s tot zware trucks

Het nieuwe brandstofcelsysteem is breed inzetbaar. Vanaf de verwachte marktintroductie in 2027 zal de technologie niet alleen in lichte bedrijfswagens worden toegepast, maar ook in personenauto’s en zware bedrijfsvoertuigen, zoals vrachtwagens, mobiele werktuigen (denk aan graafmachines, bulldozers etc.) en bussen.

Naast robuuster is het systeem bovendien compacter geworden, waardoor het eenvoudig kan worden geïntegreerd in andere toepassingen, zoals stationaire generatoren. Zelfs treinen en schepen kunnen straks goed uit de voeten met het krachtige brandstofcelsysteem. Waarmee Toyota opnieuw een grote stap zet in de richting van een waterstofmaatschappij.

Toyota’s jarenlange inzet op waterstof

Toyota investeert immers al jarenlang in waterstoftechnologie. In 2014 introduceerde het merk de Toyota Mirai, een volledig door waterstof aangedreven elektrische auto. In 2021 volgde de tweede generatie Mirai. Wereldwijd zijn er inmiddels zo’n 28.000 exemplaren van verkocht.

Daarnaast levert Toyota sinds 2019 brandstofcelsystemen, waarvan onderdelen geassembleerd worden bij de Research & Development-afdeling van Toyota Motor Europe in Brussel, voor bussen, treinen en stroomgeneratoren. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 2.700 van deze systemen geleverd aan ruim 100 klanten.