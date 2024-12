Vier redenen waarom Toyota heilig gelooft in waterstof

PARTNERBIJDRAGE

Of waterstof de toekomst heeft? Toyota gelooft niet in één route voor op de weg naar emissievrije mobiliteit en werkt daarom naast batterij-elektrische en hybride oplossingen ook aan een waterstofeconomie. Bijvoorbeeld met de Mirai personenwagen en nu ook met een eerste waterstof-elektrisch prototype van de Hilux. Maar dat is nog lang niet alles.

Wat is een brandstofcel?

Al zo’n dertig jaar pioniert Toyota met brandstofcellen, de basis voor waterstof-elektrische aandrijving. In deze brandstofcellen worden, eenvoudig uitgelegd, zuurstof en waterstof met elkaar in aanraking gebracht waardoor een chemische reactie ontstaat. Deze reactie levert elektriciteit op. De zuurstof wordt - gefilterd - uit de omgevingslucht gehaald en voor de productie van waterstof worden steeds meer groene mogelijkheden gevonden.

Waterstof prima oplossing voor lichte bedrijfswagens

Die opgewekte elektriciteit wordt – in bijvoorbeeld de Toyota Mirai en het prototype van de Hilux – naar een kleine 1,2kWh batterij gestuurd, die de elektromotoren aanstuurt. Voor lichte bedrijfswagens kan waterstof een belangrijk alternatief worden: omdat het een relatief licht en toch zeer krachtig aandrijfsysteem is – zware batterijen ontbreken – levert het meer laad- en trekvermogen op ten opzichte van andere emissieloze voertuigen.

Vier voordelen van waterstof



Er zijn geen zware batterijpakketten nodig, wat het voertuiggewicht laag houdt. Er is slechts een kleine batterij nodig om afrem- en uitrol energie tijdelijk op te slaan. Een kleinere batterij betekent minder gebruik van schaarse metalen en mineralen. Een lege waterstoftank is in 3-5 minuten weer vol en biedt dan, in het geval van het waterstof-elektrische prototype van de Hilux een range van 600 kilometer. Je bent niet afhankelijk van het steeds overvoller rakende stroomnet.

Toyota in 2040 CO2-neutraal in Europa

Waterstof is voor Toyota een belangrijk onderwerp. In 2040 wil het bedrijf in Europa volledig CO2-neutraal zijn. Toyota gaat daarom veel verder dan alleen personenwagens en bedrijfswagens op waterstof. De brandstofcellen van de Japanse autofabrikant komen op allerlei plekken tot hun recht. Stadsbussen, boten, treinen, vrachtwagens (onder andere van het Nederlandse VDL), aggregaten en zelfs in de Lunar Cruiser, een voertuig dat in 2029 naar de maan vertrekt.



Nieuwe generatie brandstofcel van Toyota verwacht in 2026

De ontwikkeling is nog in volle gang. De speciale waterstofdivisie van Toyota, Hydrogen Factory, werkt continu door aan de efficiëntie en toepassingen van brandstofcellen. De nieuwe generatie brandstofcellen die voor 2026 op het programma staan bieden meer actieradius, zullen langer meegaan en in kosten dalen.