Bedrijfsauto doorverkopen vanaf 1 januari 2025: dit zijn de bpm-regels

Vanaf 1 januari 2025 moet voor elke nieuwe bedrijfswagen bpm worden afgedragen. Wil jij je oudere bus doorverkopen aan een andere ondernemer, dan kan deze wel nog profiteren van de lagere, bpm-loze prijs wanneer de bus niet ouder is dan vijf jaar.

Hoe werkt bpm bij tweedehands bedrijfswagens?

Heb je een bedrijfsauto met een Datum Eerste Toelating (DET) van vóór 1 januari 2025, dan is deze bpm-vrij. Dit biedt kansen voor ondernemers die hun bedrijfswagen willen verkopen aan andere ondernemers. Als de auto niet ouder is dan vijf jaar, kan de kopende ondernemer profiteren van de lagere bpm-loze prijs. Maar er zijn uitzonderingen:

Bij verkoop aan een particulier: Hier moet alsnog een deel bpm worden afgedragen. De exacte berekening hiervan vind je in het aangifteformulier voor rest-bpm op de website van de Belastingdienst.

op de website van de Belastingdienst. Bij bedrijfsbeëindiging binnen vijf jaar: ook in dit geval is nog rest-bpm verschuldigd.

Daarnaast ben je in beide gevallen verplicht om 21 procent btw te berekenen en af te dragen.

Doorschuifregeling voor ondernemers

Wil je je bedrijfsauto verkopen aan een andere ondernemer? Dan kun je gebruikmaken van de zogenoemde doorschuifregeling. Die houdt in dat de koper de rest-bpm van de verkoper overneemt, waardoor de verkoper geen bpm hoeft te betalen. Let op: deze regeling geldt alleen voor zakelijke kopers en vereist het invullen van een formulier. Bovendien is btw in dit geval niet van toepassing.

Beste verkoopoptie

Als je bedrijfsauto jonger is dan vijf jaar, is verkoop aan een andere ondernemer of een autobedrijf meestal de slimste keuze. Op deze manier vermijd je extra bpm-afdracht en profiteert de koper van een fiscaal voordelige prijs.

Wil je meer weten over de bpm-regels en de doorschuifregeling voor 2025? Kijk dan voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.