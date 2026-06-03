Stellantis Pro One laat bestelbus straks zelf het werk doen

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Stellantis Pro One, de bedrijfswagendivisie van Stellantis, heeft ambitieuze plannen. Het concern achter merken als Opel, Peugeot, Fiat en Citroën wil wereldwijd elf nieuwe bedrijfswagenmodellen introduceren richting 2030. Daarnaast onthult het bedrijf tijdens de IAA Transportation 2026 in Hannover een opvallend concept voor autonome stadsdistributie. Voor de ontwikkelteams breken drukke jaren aan.

Elf nieuwe bedrijfswagens in vier jaar

De plannen zijn ambitieus, maar ook noodzakelijk. In de eerste vijf maanden van 2026 verkochten Peugeot, Fiat, Opel en Citroën gezamenlijk 1.566 bestelwagens in Nederland. Ter vergelijking: Ford verkocht in dezelfde periode als merk alleen al 2.026 bedrijfswagens. Overigens heeft ook Ford Pro aangekondigd de komende jaren met diverse nieuwe modellen te komen.

Diesel blijft dominant in Europa

De Nederlandse markt wijkt sterk af van de rest van Europa. Waar in Nederland elektrische bestelwagens inmiddels de norm zijn qua nieuwverkopen, blijft diesel op Europees niveau veruit de populairste aandrijflijn. In 2025 was ongeveer 80 procent van alle verkochte Europese bestelwagens voorzien van een dieselmotor. Elektrische modellen waren goed voor circa 11 procent van de markt.

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In Nederland ligt dat beeld compleet anders. In mei 2026 bedroeg het marktaandeel van elektrische bestelwagens liefst 82 procent. Daarbij gaat het overigens nog steeds om relatief bescheiden volumes van minder dan 1.600 voertuigen. Voor Nederlandse dealers zijn de elektrische ambities van Stellantis Pro One dan ook goed nieuws.

Nieuwe platforms en elektrische aandrijflijnen

Het productoffensief van Stellantis Pro One omvat twee nieuwe generaties bestelwagens op zogeheten multi-energy platforms. Deze voertuigarchitecturen ondersteunen verschillende aandrijflijnen, variërend van traditionele verbrandingsmotoren tot hybride en volledig elektrische varianten.

Daarnaast staan diverse modelupdates op de planning. Zo worden compacte bestelwagens vernieuwd en introduceert Stellantis nieuwe elektrische aandrijflijnen met zowel LFP- als NMC-batterijpakketten. Ook het wereldwijde aanbod pick-ups wordt verder uitgebreid.

‘Box on Wheels’ toont toekomst van autonome bezorging

Blikvanger van de toekomststrategie is de ‘Box on Wheels’. Dit volledig autonome en emissievrije voertuig is ontwikkeld voor last-mile delivery in stedelijke gebieden. Het concept maakt zijn publieke debuut tijdens de IAA Transportation 2026 in Hannover en geeft een eerste indruk van hoe Stellantis de toekomst van autonome bezorging ziet.